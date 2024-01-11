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高雄漢來大飯店與勞工局舉辦單一徵才 現場直接面試不用等

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
旅宿業非常缺工。圖／勞動部高屏澎東分署提供
旅宿業非常缺工。圖／勞動部高屏澎東分署提供

旅宿業大缺工，高雄市勞工局協助飯店業者招募人才，除持續舉辦聯合徵才活動，並以專案模式舉辦單一徵才，首波1月16日下午1點至5點在高雄市成功一路漢來大飯店15樓會議中心，包含飯店各部門管理職及基層人員多項職缺，還有多個兼職工作機會，有興趣的求職者不要錯過。

勞工局表示，近年來許多知名旅宿業者陸續插旗高雄，各家飯店除要以高品質的服務搶攻商機外，也面臨人才競爭的壓力。勞工局為紓解相關行業所面臨的困境，訓練就業中心主任楊茹憶拜會旅宿業者，傾聽業者心聲，促成合作舉辦專案徵才的規畫，希望透過單一徵才，讓業者及求職者直接進行現場面試，協助業者招募所需戰力，也讓有意願投入旅宿服務行業的市民朋友直接攜帶履歷到場面試，免去苦苦等待通知的時間。

高雄市觀光旅館商業同業公會理事長、高雄漢來大飯店副總經理陳素娟表示，感受到政府照顧旅宿業者的美意，高雄漢來本身為知名五星飯店，對於品質採取高標準，房務員工作辛苦，疫情後在人才招募確實遭遇瓶頸，飯店也朝作業流程優化、放寬招募門檻等作法，期望吸引更多求職者投入。

楊茹憶說，為了讓更多在地與即將進駐高雄的業者能順利招募人才，勞工局各就業服務站將視業者的用人規畫與期程，就近協助舉辦徵才活動，也鼓勵業者可以與校園建立連結，提供建教合作、實習機會，讓學生提早接觸職場。除了青年人力，也可以善用壯世代，並優化工作、工時配置，透過參訪、職場觀摩或企業說明會，讓求職民眾可以了解職場環境。在人力競爭的大環境下，呼籲業者也可以進一步健全薪資待遇、升遷與員工福祉，藉由更完善的人力資源規畫與體制，提供求才、留才的誘因。

飯店 勞工局 求職

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