中油楠梓宿舍 變身長照據點

高雄市政府為強化楠梓區長照服務資源，與台灣中油公司簽署「中油高雄煉油廠宿舍布建長期照顧服務園區」合作備忘錄，市府出資修繕舊油廠國小托兒所，設置日照中心、失智據點、銀髮健身俱樂部及營養衛教、診所等，與台灣中油一起照顧當地民眾。

高雄市長陳其邁昨與台灣中油董事長李順欽共同簽署合作備忘錄，李順欽表示，此合作推動計畫具有深遠意義，除服務高雄市民外，也就近照顧中油退休前輩，實踐企業社會責任。

陳其邁表示，楠梓區長輩逐漸增加，日照需求大，中油宿舍區老員工退休後，也希望有最佳長照服務，感謝中油公司將原油廠托兒所場地借市府使用，在原宿舍區興建日照中心。

衛生局說，將公開標租遴選優質廠商進駐營運，園區規畫設置70至90人規模的日間照顧中心、失智據點、銀髮健身俱樂部及營養衛教、診所與復健區等長照服務。

楠梓區宏毅里長馮靖絨說，里內有關懷據點，也有日托服務，但辦公室場地小，沒有辦法容納，設置長照服務園區後，里內長輩就不用舟車勞頓到別的地方。

楠梓區玉屏里長洪千雅說，楠梓區幾個舊部落65歲以上老年人口占比20%以上，已經是高齡化社區，多個里長與市議員都爭取，將此地改建為日間照顧中心，經過10多年努力，終於促成此事。