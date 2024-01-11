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屏南快公路 國發會通過可行性研究
屏東縣府爭取屏南快速公路有突破性進展，縣長周春米昨透過臉書宣告，國家發展委員會通過「屏南快速公路可行性研究」，路廊規畫從竹田台88快速公路延伸至恆春鎮北端，總長65.55公里，期許工程盡早動工。
地方企盼屏南快速公路已久，去年進入可行性評估、地方說明會，縣府配合公路局在潮州鎮、獅子鄉及恆春鎮辦理3場說明會，聽取地方意見，周春米也率縣府團隊北上爭取加速辦理進度。
「這是屏南鄉親最佳年節禮物！」周春米說，屏南快速公路完工後，可改善屏鵝公路連續假日壅塞，縮短恆春半島緊急醫療後送時間，提供一條可快速聯外的緊急防救災，及醫療運送道路。
交旅處指出，屏南快速公路可串聯西部高、快速公路與東部地區，是環島快速公路網重要拼圖，並可連結國道3號及台88線，加速農產運送、促進觀光能量，均衡區域發展。
可行性研究通過後，後續由交通部公路局辦理綜合規畫、環評、用地取得及施工等程序，屏縣府將與交通部合作，讓計畫早日開工。
依交通部公路局規畫，屏南快速公路路廊，從竹田台88快速公路延伸至恆春，沿屏東平原東側至枋寮往南續沿山側丘陵區，經枋山、車城銜接至恆春鎮北端，可服務潮州、萬巒、新埤、春日、枋寮、枋山、獅子、車城及恆春等鄉鎮。
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