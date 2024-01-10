國發會通過屏南快速公路可行性研究 周春米：屏東人的企盼
屏東縣政府爭取屏南快速公路有突破性重大進展，縣長周春米說，國家發展委員會今10日通過「屏南快速公路可行性研究」，路廊規畫從竹田台88快速公路延伸至恆春鎮北端，總長65.55公里；周春米從擔任立委時開始爭取屏南快道，也趕緊透過臉書向鄉親報告喜訊，未來持續追蹤進度，希望工程儘早動工。
屏東縣府交旅處指出，依據交通部公路局規畫，屏南快速公路路廊從竹田台88快速公路延伸至恆春，沿屏東平原東側至枋寮往南續沿山側丘陵區，經枋山、車城銜接至恆春鎮北端，可服務潮州、萬巒、新埤、春日、枋寮、枋山、獅子、車城及恆春等鄉鎮。
地方企盼屏南快速公路已久，去年進入可行性評估地方說明會，縣府配合公路局在潮州鎮、獅子鄉及恆春鎮辦理三場說明會，聽取地方意見，周春米率縣府團隊北上行政院爭取加速辦理進度。1月10日一確認國發會通過屏南快速公路可行性研究，周春米透過臉書向鄉親報告好消息，是給屏南鄉親最佳的年節禮物。
周春米說，屏南快速公路未來完工後，可改善屏鵝公路連續假日壅塞，最重要的是縮短恆春半島緊急醫療後送時間，提供一條可快速聯外的緊急防救災及醫療運送道路，對屏南地區鄉親的健康安全更有保障。
交旅處指出，屏南快速公路可串聯西部高快速公路與東部地區，是環島快速公路網重要的拼圖，並進一步連結國道3號及台88線，加速農產運送、促進觀光能量，均衡區域發展。在其可行性研究通過後，後續由交通部公路局辦理綜合規畫、環評、用地取得及施工等程序，屏縣府將與交通部一起合作，讓計畫早日定案、早日開工。
周春米說，縣內三條快速公路都有進展，除屏南快速公路外，國道10號里港交流道延伸新威大橋新闢公路已於1去年12月12日動工，高雄屏東間東西向第二條快速公路則於二階環評階段，交通部近期將提報環境部審查，未來再配合高鐵延伸屏東、高雄捷運延伸新園東港林邊線，屏東重大交通建設逐步到位，縣府會持續緊盯進度，落實交通平權，促進產業及觀光發展。
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