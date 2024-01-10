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屏南快速道路進度慢 公路局：檢討縮短計畫推動時程

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
屏南快速公路可行性研究建議路廊。圖/公路局提供
屏南快速公路可行性研究建議路廊。圖/公路局提供

恆春半島居民長年爭取國道3東展南延的屏南快速道路已進入可行性評估階段，但顧問公司估約需13年完工，引發民怨。交通部公路局今表示，國發會今邀相關單位審議提案，後續綜合規劃及環境影響評估作業將依今天審議意見，檢討縮短計畫推動時程。

公路局指出，國發會今邀集行政院所屬相關機關及屏東縣政府共同審議公路局提報「屏南快速公路可行性研究」，國發會審議結論原則支持，將於公路局修正報告書後，續報行政院建議核定。

公路局表示，基於國土長遠整體路網規劃，經報行政院同意啟動辦理「屏南快速公路可行性研究」工作，透過該案研議南臺灣東西兩側主要省道路網串聯，達到建構環島便捷路網並均衡恆春半島區域發展，研究工作經公路局南區養護工程分局積極偕同屏東縣政府趕辦，並去年7月18、19日分別於潮州鎮、獅子鄉及恆春鎮舉辦3場地方說明會。

公路局指出，當時整合各方意見後提出的研究成果，建議路廊方案起始於台88線終點往南至恆春北側台26線，全長約65.55公里，預估經費約1744億元。

公路局表示，若奉行政院核定後，後續綜合規劃及環境影響評估作業，將依今天審議意見，檢討縮短計畫推動時程，期能及早完工、提供屏南地區快速的聯外道路。

屏東縣政府 恆春 行政院

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