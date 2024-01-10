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屏南快速公路通過可行性研究 路廊規劃竹田至恆春

中央社／ 屏東縣10日電
屏東縣長周春米表示，持續追蹤進度，讓屏南鄉親安全健康更有保障。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長周春米表示，持續追蹤進度，讓屏南鄉親安全健康更有保障。圖／屏東縣政府提供

國家發展委員會今天通過「屏南快速公路可行性研究」，路廊規劃自竹田88快速公路延伸至恆春鎮北端。屏東縣長周春米表示，持續追蹤進度，讓屏南鄉親安全健康更有保障。

屏東縣政府今天新聞稿表示，依交通部公路局規劃，屏南快速公路路廊從竹田台88快速公路延伸至恆春，沿屏東平原東側至枋寮往南續沿山側丘陵區，經枋山、車城銜接至恆春鎮北端，可服務潮州、萬巒、新埤、春日、枋寮、枋山、獅子、車城及恆春等鄉鎮，全長65.55公里。

周春米表示，從擔任立委時就爭取屏南快速公路，完工後可改善屏鵝公路連續假日壅塞情形，最重要的是縮短恆春半島緊急醫療後送時間，提供可快速聯外緊急防救災及醫療運送道路，對屏南地區鄉親健康安全更有保障。

周春米說，目前縣內3條快速公路都有進展，除屏南快速公路外，國道10號里港交流道延伸新威大橋新闢公路在去年12月12日動工；高雄屏東間東西向第2條快速公路則於二階環評階段，交通部近期將提報環境部審查，未來配合高鐵延伸屏東、高雄捷運延伸新園東港林邊線，屏東重大交通建設逐步到位，將持續緊盯進度，落實交通平權，促進產業及觀光發展。

對於屏南快速公路效益，縣府表示，可串聯西部高快速公路與東部地區，是環島快速公路網重要拼圖，並進一步連結國道3號及台88線，加速農產運送、促進觀光能量，均衡區域發展。在可行性研究通過後，後續由交通部公路局辦理綜合規劃、環評、用地取得及施工等程序，將與交通部一起合作，讓計畫早日定案、早日開工。

恆春 交通部

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