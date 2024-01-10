因應春節呼吸道疾病 高市鼓勵基層診所除夕時段看診

民國113年農曆春節為COVID-19防疫解封後的首次春節連假，高市府整備春節期間呼吸道專診，鼓勵轄內基層診所及具醫療門診衛生所於除夕夜診、初一、初二期間踴躍開診。

隨國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續升溫，併發及重症風險持續增加，流感也可能因型別轉換，於農曆春節前後將可能造成一波流行。另外，以往農曆春節期間為急診呼吸道傳染病就診人次高峰，恐影響兒童、長者等高風險族群。

基於防疫超前部，鼓勵春節期間基層診所開診、便利民眾看診，高雄市衛生局今天邀集高雄市醫師公會、高雄縣醫師公會、高雄市藥師公會及高雄市第一藥師公會召開113年農曆春節「基層診所開設呼吸道傳染病門診獎勵計畫」會議。

會中除鼓勵公費流感合約基層診所及COVID-19口服抗病毒藥劑藥局於農曆春節踴躍開診；此外，也責請具醫療門診衛生所於除夕夜診、初一、初二期間開診，方便民眾就醫就近取得抗病毒藥物。

衛生局新聞稿表示，期透過各級醫療院所合作，確保春節期間呼吸道傳染病輕症病人便捷就醫管道，降低醫院急診壅塞，保全急重症醫療量能及品質，落實分級醫療。至於春節期間醫療院所開診資訊，將於1月下旬公佈於衛生局全球資訊網。