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澎醫心血管攝影X光機建功 完成首例顱內血栓移除

中央社／ 澎湖縣10日電

衛福部澎湖醫院新建置高階心血管攝影用X光機，近期在高澎兩地醫師合力下，完成首例「顱內血栓移除」手術，達成重度級腦中風治療水準，守護離島居民生命健康。

對於澎湖首例腦部血管取栓手術，澎湖醫院今天新聞稿表示，85歲老翁左半邊肢體無力癱軟送三總澎湖分院急診，經電腦斷層血管攝影檢查後，聯繫高雄長庚支援澎湖醫院神經內科醫師陳仕軒診斷為急性缺血性腦中風，隨即轉診澎湖醫院手術。

「缺血性腦中風」救治，「時間就是大腦」越早進行腦部血管疏通，越能降低腦部損傷程度，減少更嚴重失能風險。經啟動介入心血管診療中心、放射科團隊，快速有效建立聯絡橋樑，在40分鐘內完成澎湖首例急性缺血性腦中風經動脈取栓術，達成重度級腦中風治療水準。

由立委楊曜去年爭取衛福部補助新台幣4500萬元預算設備更新，引進「高階西門子心血管攝影用X光機」，使離島與台灣本島醫療差距逐步減小，也將血管攝影X光機拓展至腦血管治療領域，將醫學中心才有的急重症醫療技術帶入偏鄉離島。

除了近期完成首例「顱內血栓移除」手術外，家住七美61歲婦人因高血壓定向力障礙等症狀，今天中午由凌天航空救護直升機，直接從七美衛生所後送至高雄榮民總醫院救治。

腦中風 澎湖 手術

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