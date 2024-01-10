好運龍來！雙層巴士上帝視角認識沿山185線 串連周邊農產

沿山185縣雙層巴士每次推出幾乎都秒殺，屏東縣政今宣布2024年雙層巴士「好運龍來185」，帶領大家以上帝視角，由上往下視野，盡覽沿山185線絕美風景，感受屏東農村、族群多元樣貌，帶動周邊觀光，今年活動將在1月20日首航，1月13日中午12點正式售票。

屏東縣府今年第三年推出185雙層巴士，由於考量季節、天氣因素，只能春季推出，每次一推出就秒殺，還有外縣市遊客特別走訪。交旅處表示，185雙層巴士，帶動周邊觀光景點連結，讓遊客輕鬆地遊覽185縣道沿途的自然景觀、豐富的農產資源以及獨特的文化底蘊。

交通旅遊處長黃國維說，沿山185雙層巴士，以「上帝視角」由上往下視野，盡覽沿山185線風景，見證多元民族縮影，魯凱族、排灣族、馬卡道族、客家、閩南等族群，重新認識「與想象中不一樣的屏東」，來一趟後「下次到屏東也可以換你來當導遊」

沿山185雙層巴士以水門轉運站為起點，分為南、北兩條路線，「北線」到屏東最北的高樹鄉，沿途聽大路關石獅公的故事，欣賞無邊際鳳梨田，參觀屏東智慧農業學校；「南線」到訪屏東咖啡園區、萬金教堂、屏東可可巧克力園區、林後四林平地森林園區、銘泉農場，由導覽人員在車上解說，沿途聽故事，再感受故事的真實，驚喜、驚嘆再驚豔，正是185線最直接的形容。

2024年屏東「好運龍來185」雙層巴士1月20日起開始，北線營運至3月31日，南線營運至4月28日，北線100元，南線200元，營運時間除農曆春節除夕至初二外的國定假日與每周六日都可搭乘，雙層巴士獨特優惠措施及好禮資訊可關注「屏東GO好玩」粉絲專頁並下載「TBS臺北轉運站」APP預約購票，或電洽服務專線：0968-825-135、08-799-2776，來趟185沿山公路好運旅程。