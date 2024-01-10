中油高廠宿舍布建長照服務園區 高市府與中油今簽備忘錄

高雄市政府為強化強化楠梓區長期照顧服務資源，與台灣中油股份有限公司共同簽署「中油高雄煉油廠宿舍布建長期照顧服務園區」合作備忘錄，由市府出資修繕舊油廠國小托兒所，設置日間照顧中心、失智據點、銀髮健身俱樂部及營養衛教、診所等照顧空間，與台灣中油股份有限公司一起照顧當地民眾。

高市衛生局說，因應台積電等產業將陸續進駐，楠梓區人口發展迅速，長照、醫療等照顧服務的需求日益增加，是地方民眾與民意代表共同關心的議題，為提供地方更好的長照服務，市府與中油攜手合作，計劃在高雄煉油廠宿舍區布建長期照顧服務園區，高雄市長陳其邁今天上午與台灣中油董事長李順欽共同簽署合作備忘錄。

李順欽表示，與高雄市政府共同攜手合作推動本次計畫，具有深遠的意義，除服務高雄市民外，也就近照顧中油退休前輩，再一次實踐企業社會責任。

陳其邁表示，楠梓區的長輩逐間增加，日照中心需求非常強勁，尤其一些中油宿舍區的老員工退休後，當然也希望能夠在地受到最好的長照服務，他相當感謝中油公司願意慷慨地把原來油廠的托兒所場地，借給高雄市政府來使用，讓市府能在中油原宿舍區興建日照中心。

衛生局說，後續將以公開標租方式遴選優質廠商進駐營運，園區規劃設置70至90人規模的日間照顧中心、失智據點、銀髮健身俱樂部及營養衛教、診所與復健區等長照服務，讓當地的長輩可以就近享用各項長照、醫療資源，提供全面及功能最完整的服務，達到預防及延緩失能失智，減輕家屬照顧上的負擔。

楠梓區宏毅里長馮靖絨說，里內有關懷據點，也有日托服務，但畢竟辦公室場地小，很多長輩都想進來上課，「我們真的沒有辦法容納！」中油宿舍區設置長照服務園區後，里內的長輩就不用再舟車勞頓到別的地方。

楠梓區玉屏里里長洪千雅說，楠梓區幾個舊部落的65歲以上老年人口占比已經來到20%以上，已經是高齡化的社區，多個里長與市議員都爭取能把中油宿舍區內的舊油廠國小托兒所改建為日間照顧中心，經過10多年的努力，終於促成此事，相信會對鄰近幾個里的長輩相當有幫助。

衛生局說，高雄市截至去年12月老年人口約為52萬3046人，老年人口比率約19.10%，推估失能人口約11萬餘人。依一國中學區一日照政策，高雄市共有91個國中學區，截至今日已布建74個學區，布建率達81.3%，共設立125家日間照顧中心。

衛生局表示，市府團隊將持續布建日照中心，讓長者可以安心在地老化，減輕家庭照顧者的負擔，營造優質高齡友善環境。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線