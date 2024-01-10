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國民黨控高市府一個路權兩邊借 工務局：時間並無衝突

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
國民黨高市黨部發言人莊為傑出示公文，質疑國民黨日前在時代大道申辦路權辦造勢大會，工務局疑一個路權兩邊出借。記者王昭月／攝影
國民黨高市黨部發言人莊為傑出示公文，質疑國民黨日前在時代大道申辦路權辦造勢大會，工務局疑一個路權兩邊出借。記者王昭月／攝影

國民黨高雄市黨部今早指控，國民黨元月7日在時代大道辦「南台灣的怒吼」造勢大會，高市工務局一個路權竟兩邊出借，另場公益路跑活動贊助單位為民進黨立委賴瑞隆，令人質疑故意用行政手段介入選舉，市府工務局對此表示，愛在益起ESG永續公益路跑因延辦才造成路權重疊，但經協調，當天並未影響各自活動。

國民黨高市黨部發言人莊為傑今表示，市府從市長到局處首長請假輔選，讓市政空轉，為選舉都不演了。日前國民黨在時代大道的造勢大會，工務局竟一個路權兩邊借！

莊為傑說，國民黨1月7在夢時代時代大道申辦造勢大會，黨籍陳麗娜議員早在去年11月27日就行文工務局商借路權，並於12月15日收到核准函，准於1月6日8點到1月8日下午5點使用路權，但1月5日黨部到場場勘，卻發現另有單位元月6日在同一個場地辦路跑，形同一個路權兩邊借，造成國民黨造勢活動沒辦法搭舞台，險些害活動無法如期舉行。

莊為傑並指，這場路跑申請的是集會遊行，竟用聯繫會報方式就通過使用，而活動贊助者有民進黨立委候選人賴瑞隆，令人懷疑跟民進黨卡凱道路權的手法一樣。

高市府對此說明，有關活動時間重疊路權疑慮，國民黨活動經議員服務處來函申請使用的時間是1月6日上午8點到1月8日下午5點，2024 JOIN IT愛在益起ESG永續公益路跑原訂去年10月21日舉行，因故延至今年1月6日清晨6時舉行。路跑時間是6日清晨6點，與「台灣再出發」活動借用時間自午8點開始尚無衝突，且活動前一天下午，運發局及工務局道工處已協調活動單位及廠商，實際上並未影響各自活動。

國民黨高市黨部今早召開記者會，批市府工務局疑一個路權兩邊借，致7日的造勢大會險些來不及搭台。記者王昭月／攝影
國民黨高市黨部今早召開記者會，批市府工務局疑一個路權兩邊借，致7日的造勢大會險些來不及搭台。記者王昭月／攝影

國民黨 高雄市 路權 賴瑞隆 民進黨

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