不滿國7改路線 居民：停止土地掠奪

行政院去年3月核定國道7號建設，但高雄段路線改變，居民質疑圖利廠商、犧牲住戶權益，昨到市府前抗議「反對欺壓路線、停止土地掠奪」，學者批「幽靈路線」；交通局回應，路線未定案，會將居民心聲反映中央。

高市交通局主秘王志綱昨接下陳情書，稱與高公局有溝通平台，盡快反映；高公局總工程司陳宏仁解釋，國7二階環評以沿線左右各500公尺「路廊範圍」調查，但此案歷時10餘年，蓋了不少房子，將擬定路線優化，減少用地徵收及建物拆遷。

政大地政系前教授徐世榮表示，行政院2010年確定國道7號建設，前年9月通過二階環評，去年4月做出高雄段計畫，但住戶發現路線與原規畫不同，質疑新路線未經環評、不符行政程序。

住戶最在乎的徵收土地部分，高公局在會議中稱路權範圍未定，需等地政單位辦地籍分割後，才能確定；並解釋將大範圍「路廊」篩選，進而規畫精準「路線」，但路線未確定。

徐世榮說，當地已有界樁釘在土地上，路線根本已確定，且新舊路線相差200公尺以上，痛批是掠奪民眾土地的「欺壓路線」。

當地內坑里前里長黃裕玲說，行政院去年3月核定國7總經費1357.9億，4月做高雄段定稿本，10月才辦公聽會，明顯先斬後奏，新路線只考量保障土地利害關係和工廠，忽視住戶權益。