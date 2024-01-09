影／高價石斑重啟銷陸被綠酸賣台 蘇清泉：出賣台灣魚貨作伙來

大陸海關總署宣布自去年12月22日起恢復台灣石斑魚輸入後，屏東首艘活魚運搬船今天滿載2萬噸高價石斑前往大陸，首批核准的7家養殖業者用五味雜陳形容相隔1年半重返大陸市場的心情；穿梭兩岸協調的國民黨政策會副執行長蘇清泉到場見證時說，不要唱衰，這不是出賣台灣，是讓漁民口袋飽飽，接著要協助更多業者加入。

「農漁民最重要的是有錢賺，不要有意識型態！」蘇清泉說，台灣石斑魚年產值上百億，過去銷陸占9成，陸方以檢出藥物而暫停，基於保障消費者的食安，他請專家從種苗管理、水質紀錄、生產履歷、養殖池登記到藥物殘留檢驗，提出完整報告，和全國漁會理事長黃一成赴陸協商，向陸方提出完整報告，陸方也釋出善意，屏東活魚運搬船今天首航只是起步，雖然首批7家核准，因有模式可循，接著協助更多業者加入。

列入首批合格名單的枋寮鄉蔣姓養殖業者說，去年6月大陸通知檢出隱性結晶紫超標、暫停石斑魚輸入後，但國內和香港市場無法消化如此大量，他強化生產管理，包括產銷履歷、魚池管理、藥物殘留送檢驗等，去年初隨蘇清泉和黃一成組團赴陸協商，拿出具體生產管理改善措施和成果，喜見被列首批７家核准名單中，最近也協助其他業者註冊登記，盼所有養殖戶都能受惠。

大陸公布7家審核合格並予註冊登記的養殖企業，屏東縣沿海林邊、佳冬和枋寮鄉有6家；一名不願具名的業者說，石斑輸陸解禁後有「噩夢終於結束」的喜悅，但陸方附帶強調，只要堅持「九二共識」、反對「台獨」，兩岸就是一家人，一家人的事情就好商量、好解決，雖然自己沒有特定的政治立場，但也讓他備感困擾，心情五味雜陳，要等到更多業者核准慢慢化解。