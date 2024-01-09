金門海印寺住持性海師父社福機構辦外燴 邀弱勢長輩圍爐

歲末年節將至，太武山海印寺住持性海法師今天邀請餐廳業者到福田家園辦外燴，宴請福田家園服務對象、金湖日照、松柏園及晨光、金湖失智據點的長輩們用餐，表達對長輩們的關懷與之意，並為他們提前準備一頓豐盛的圍爐饗宴。

太武山海印寺為顧及福田家園的服務對象、松柏園及晨光日間照顧長輩們的便利性，特地商借在福田家園舉行歲末感恩餐會，由性海法師主持、議員周子傑、縣府社會處長黃雅芬、副處長王茲繐、大同之家主任盧根陣及金門紅十字會長洪國正等貴賓也應邀參加。

性海法師指出，疫情幾年下來來，福田及松柏園的服務對象及長輩們，因是群聚的團體生活，且眾人也行動不便，不方便大規模的外出用餐，因此他們特地找來餐廳到福田家園辦外燴，希望讓大家吃的溫暖又開心。

性海法師也送松柏園及晨光基金會的長輩們一份溫暖禮物～兔絨圍巾，他說，金門早晚天氣涼，他們長輩們能在圍巾圍繞下、感受到眾人所帶來的社會溫暖。

黃雅芬表示，感謝性海師父對地方社福團體的用心及照顧，辦理感恩餐會，嘉惠金門社福機構的住民及工作人員，讓大家能在歲末時刻感受到來自社會的溫暖，她也代表陳福海縣長致贈感謝狀，感謝太武山海印寺師父及董監事代表們，對福田家園、松柏園及晨光基金會日間照顧據點的關懷。