影／古寧社區邀書法家揮毫 居民開心索取大師手寫春聯

新曆年剛過，緊接而來就是農曆新年了，金寧鄉古寧頭社區發展協會從今日起一連三天在社區活動中心舉辦「春節揮毫活動」，邀請前金門文藝協會理事長張君玉帶領多位知名的書法家親自揮毫，為民眾書寫春聯，總計將寫1千幅春聯提供給古寧社區的居民們索取，不少民眾拿到後都相當開心直說，時機歹歹，可以拿到大師的手寫春聯，真的是小確幸。

包括張君玉、孫國粹、張水團、李文理等共10位書法名家今天一早就到場揮毫，一整天下來，每位大師都寫了60至70幅春聯，讓社區發展中心的地板都鋪滿了書寫好的春聯，看起來相當喜氣。

李文理除了寫春聯外，也現場創作不少應景的「書畫春聯」，有 「龍鳳呈祥」等，他說，書法與繪畫本來就是同源，今年適逢農曆龍年，他才創作構思將書法與畫畫結合的春聯，不少民眾看到都踴躍索取。

鄰近的古寧國小則由校長黃芸芸帶領50多位幼兒園與國小的學生到場學習寫春聯，黃芸芸表示，這些同學都是學校的書法競賽選手，學校在每年年前都會利用揮毫活動帶著學生現場觀摩學習。

古寧頭社區總幹事李俊龍表示，古寧頭社區每年都會在過年前夕，為村民們準備好春聯，今年依循往例邀請金門文藝協會來為大家揮毫，在春聯完成之後就會讓居民們免費領取，讓大家能在新的一年祈求好運氣之外，也把過年的喜悅氣氛分享給每個家戶。而由於每戶家庭所需要的數量不一，因此未限制村民領取的數量，只要有需求就可以向社區來索取。