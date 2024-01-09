選前衝刺！王定宇邀陳光復、鄭文燦車掃拚南、高全壘打

選舉最後衝刺，行政院副院長鄭文燦今下午陪民進黨台南第6選區立委候選人王定宇車隊掃街拜票，從關廟山西宮出發在南關線大車掃。鄭文燦表示，王定宇是立院中表現備受肯定，希望能夠讓他衝高票讓，台南、高雄更要全壘打。

王定宇今分別請澎湖縣長陳光復、行政院副院長鄭文燦到台南與他一起車掃，上午由陳光復打頭陣，陪他走遍東區；下午則由鄭文燦接手，先到關廟山西宮參拜，隨後在南關線大車掃。

鄭文燦說，認識王定宇已30年，每個階段的工作都全力以赴，屬於「拼命三郎型」希望能夠讓他衝高票讓，台南、高雄更要全壘打。除了拚國會過半外，台南是賴清德從政的起點，希望大家能夠給予最溫暖且堅定的支持，南台灣能夠繼續堅定的保證。