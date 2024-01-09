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選前衝刺！王定宇邀陳光復、鄭文燦車掃拚南、高全壘打

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
王定宇(左)今上午邀請澎湖縣長陳光復(右)與他一起在東區車掃。圖／王定宇競選總部提供
王定宇(左)今上午邀請澎湖縣長陳光復(右)與他一起在東區車掃。圖／王定宇競選總部提供

選舉最後衝刺，行政院副院長鄭文燦今下午陪民進黨台南第6選區立委候選人王定宇車隊掃街拜票，從關廟山西宮出發在南關線大車掃。鄭文燦表示，王定宇是立院中表現備受肯定，希望能夠讓他衝高票讓，台南、高雄更要全壘打。

王定宇今分別請澎湖縣長陳光復、行政院副院長鄭文燦到台南與他一起車掃，上午由陳光復打頭陣，陪他走遍東區；下午則由鄭文燦接手，先到關廟山西宮參拜，隨後在南關線大車掃。

鄭文燦說，認識王定宇已30年，每個階段的工作都全力以赴，屬於「拼命三郎型」希望能夠讓他衝高票讓，台南、高雄更要全壘打。除了拚國會過半外，台南是賴清德從政的起點，希望大家能夠給予最溫暖且堅定的支持，南台灣能夠繼續堅定的保證。

王定宇首先感謝鄭文燦對於南關線地區建設的協助，他更說，選舉最後的時刻有責任守下最關鍵一席，台南常在台灣關鍵時刻站出來力挺，更成為扭轉台灣命運的關鍵，這是台灣光榮的傳統。王定宇更說，對於國家安全感觸特別深，如果國會沒有過半席次，不要說潛水艇，很多外交國防或者與外國合作的計畫會遭受阻撓。

行政院副院長鄭文燦(右)今下午陪民進黨台南第6選區立委候選人王定宇(左)車隊掃街拜票，從關廟山西宮出發在南關線大車掃。記者李文德／攝影
行政院副院長鄭文燦(右)今下午陪民進黨台南第6選區立委候選人王定宇(左)車隊掃街拜票，從關廟山西宮出發在南關線大車掃。記者李文德／攝影
行政院副院長鄭文燦(右三)今下午陪民進黨台南第6選區立委候選人王定宇(右2)車隊掃街拜票，從關廟山西宮出發在南關線大車掃。記者李文德／攝影
行政院副院長鄭文燦(右三)今下午陪民進黨台南第6選區立委候選人王定宇(右2)車隊掃街拜票，從關廟山西宮出發在南關線大車掃。記者李文德／攝影

王定宇 台南 鄭文燦

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