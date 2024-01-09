84歲高雄林園首位念大學女性 捐國小母校100萬助生向學

84歲女士徐慧姬是當年高雄林園地區第一個念大學的女性，婚後在美俄亥俄州辛辛那提擔任中文教師22年。有感於國小同學因家貧農忙失學，也為了念母校栽培，回饋鄉土，她今天捐贈林園國小100萬元獎助學金，幫助品學兼優畢業生與弱勢學生向學。

林園國小今天舉辦獎助學金捐贈典禮，徐慧姬41年畢業於林園國小，自幼聰明好動，曾經是學校鼓笛隊一員，還是林園地區首位讀大學的女孩。校長洪琮琪說，徐老師台灣師大體育系畢業，師承劉鳳學和蔡瑞月，畢業後任教於銘傳商專，在一次舞蹈表演場合中，邂逅了當時任職美國空軍中文翻譯官康威廉，婚後長居美國擔任中文教師，1995年榮獲全美教授外國語文教師資優獎。

徐慧姬說，小學五年級時同班同學劉玉蓮因為家裡農忙，被迫中輟學業，她還跑到劉家拜託能讓玉蓮繼續讀書，但最後仍無法改變，大家都感到遺憾。她自美返台後，很希望能找到這位小學同學。也因為這件事，她興起捐助母校學子獎助學金的想法。

徐慧姬的父親是林園雅士徐番邦，溫文儒雅，曾任林園清水寺主委50年，也是林園詩社創立的發起人之一；母親黃忍經營布莊，勤儉持家，愛護子女，在二二八事件期間，先生被關360天當中，更一肩扛起照顧一家老小的責任。

徐慧姬老師以自己學習過程，告訴小小學弟、學妹們，每個人的一生都是一篇故事，想要成為什麼樣的人，由自己決定。命運的安排與選擇掌握在自己的手中，人生許多事情，彷彿冥冥之中有所安排，但這安排是給有充分準備、累積了足夠經驗和能力的人。人生是時間、運氣和努力的組合，希望學生都能夠具備「自主、堅持」的精神，將一己之力回饋社會。

「自主就是做自己的主人，不受他人支配，遇事有主見，對自己行為負責；堅持就是意志堅強，做事持之以恆，要有恆心及毅力。」徐慧姬說，感謝父母親給了自己健康的身體、聰明的腦袋，培養成為勤儉持家、刻苦耐勞、嚴以律己寬以待人的性格。