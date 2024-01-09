快訊

趙少康喊話郭台銘快出來：你要做英雄、梟雄還是狗熊？

只有250大卡！低GI菜單推薦 減肥也可以很享瘦

張忠謀不回任台積電 魏哲家領新接班團隊悄然浮上檯面

84歲高雄林園首位念大學女性 捐國小母校100萬助生向學

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
84歲女士徐慧姬（前中）捐贈林園國小100萬元獎助學金，幫助品學兼優畢業生與弱勢學生向學。記者徐如宜／攝影
84歲女士徐慧姬（前中）捐贈林園國小100萬元獎助學金，幫助品學兼優畢業生與弱勢學生向學。記者徐如宜／攝影

84歲女士徐慧姬是當年高雄林園地區第一個念大學的女性，婚後在美俄亥俄州辛辛那提擔任中文教師22年。有感於國小同學因家貧農忙失學，也為了念母校栽培，回饋鄉土，她今天捐贈林園國小100萬元獎助學金，幫助品學兼優畢業生與弱勢學生向學。

林園國小今天舉辦獎助學金捐贈典禮，徐慧姬41年畢業於林園國小，自幼聰明好動，曾經是學校鼓笛隊一員，還是林園地區首位讀大學的女孩。校長洪琮琪說，徐老師台灣師大體育系畢業，師承劉鳳學和蔡瑞月，畢業後任教於銘傳商專，在一次舞蹈表演場合中，邂逅了當時任職美國空軍中文翻譯官康威廉，婚後長居美國擔任中文教師，1995年榮獲全美教授外國語文教師資優獎。

徐慧姬說，小學五年級時同班同學劉玉蓮因為家裡農忙，被迫中輟學業，她還跑到劉家拜託能讓玉蓮繼續讀書，但最後仍無法改變，大家都感到遺憾。她自美返台後，很希望能找到這位小學同學。也因為這件事，她興起捐助母校學子獎助學金的想法。

徐慧姬的父親是林園雅士徐番邦，溫文儒雅，曾任林園清水寺主委50年，也是林園詩社創立的發起人之一；母親黃忍經營布莊，勤儉持家，愛護子女，在二二八事件期間，先生被關360天當中，更一肩扛起照顧一家老小的責任。

徐慧姬老師以自己學習過程，告訴小小學弟、學妹們，每個人的一生都是一篇故事，想要成為什麼樣的人，由自己決定。命運的安排與選擇掌握在自己的手中，人生許多事情，彷彿冥冥之中有所安排，但這安排是給有充分準備、累積了足夠經驗和能力的人。人生是時間、運氣和努力的組合，希望學生都能夠具備「自主、堅持」的精神，將一己之力回饋社會。

「自主就是做自己的主人，不受他人支配，遇事有主見，對自己行為負責；堅持就是意志堅強，做事持之以恆，要有恆心及毅力。」徐慧姬說，感謝父母親給了自己健康的身體、聰明的腦袋，培養成為勤儉持家、刻苦耐勞、嚴以律己寬以待人的性格。

徐慧姬曾捐款給也是母校的林園高中，出版有關林園的故事「林半仙風水傳奇」，並捐贈林園圖書館「闔家讀書趣」的裝置藝術，推動地方讀書風氣不遺餘力，為了紀念父親，捐贈給林園區公所戶外景觀藝術作品「鳳翔魚躍」。她晚年學習彩墨畫，不斷精益求精，在美國與台灣舉辦多次畫展，獲得好評。

84歲女士徐慧姬（左）是高雄林園地區第一個念大學的女性，捐贈林園國小100萬元獎助學金，校長洪琮琪（右）代表接受。記者徐如宜／攝影
84歲女士徐慧姬（左）是高雄林園地區第一個念大學的女性，捐贈林園國小100萬元獎助學金，校長洪琮琪（右）代表接受。記者徐如宜／攝影
樂齡表演合唱團演唱「愛多一點點」。記者徐如宜／攝影
樂齡表演合唱團演唱「愛多一點點」。記者徐如宜／攝影
84歲女士徐慧姬（前左四）是高雄林園地區第一個念大學的女性，捐贈林園國小100萬元獎助學金，幫助品學兼優畢業生與弱勢學生向學。記者徐如宜／攝影
84歲女士徐慧姬（前左四）是高雄林園地區第一個念大學的女性，捐贈林園國小100萬元獎助學金，幫助品學兼優畢業生與弱勢學生向學。記者徐如宜／攝影
84歲女士徐慧姬（前中）捐贈林園國小100萬元獎助學金，幫助品學兼優畢業生與弱勢學生向學。記者徐如宜／攝影
84歲女士徐慧姬（前中）捐贈林園國小100萬元獎助學金，幫助品學兼優畢業生與弱勢學生向學。記者徐如宜／攝影
84歲女士徐慧姬（前左五）捐贈林園國小100萬元獎助學金，幫助品學兼優畢業生與弱勢學生向學。記者徐如宜／攝影
84歲女士徐慧姬（前左五）捐贈林園國小100萬元獎助學金，幫助品學兼優畢業生與弱勢學生向學。記者徐如宜／攝影
84歲女士徐慧姬鼓勵小朋友，命運的安排與選擇掌握在自己的手中。記者徐如宜／攝影
84歲女士徐慧姬鼓勵小朋友，命運的安排與選擇掌握在自己的手中。記者徐如宜／攝影

美國 小學 教師

延伸閱讀

高雄梅櫻齊爭艷人潮湧 居民擔憂交通打結影響遊興

陳佩琪高雄市場掃街 批國民黨操作棄保

中選會主委慰問高雄員警 提醒嚴守行政中立

影／半夜偷愛心箱 高雄男因帽子英文字曝蹤

相關新聞

駁二裝置作品被踩壞 市府要求償

高雄駁二藝術特區裝置藝術「椅子樂譜」是遊客打卡熱點，但日前遭不明婦人踩上去拍照踩壞，網友批「素質差」，「大媽日常」；文化...

84歲高雄林園首位念大學女性 捐國小母校100萬助生向學

84歲女士徐慧姬是當年高雄林園地區第一個念大學的女性，婚後在美俄亥俄州辛辛那提擔任中文教師22年。有感於國小同學因家貧農...

影／馬英九金門造勢 陪陳玉珍掃街拜票婆媽搶合照

選前倒數4天，前總統馬英九今日專程抵金，陪同國民黨立委候選人陳玉珍掃街拜票、持續拉抬藍營氣勢，所到之處，依然大受民眾歡迎...

高雄梅櫻齊爭艷人潮湧 居民擔憂交通打結影響遊興

近日氣溫驟降，讓全台各地梅花盛開，高雄六龜為迎接賞梅遊客，還特別舉辦文化市集，並有接駁車載客賞梅。而無獨有偶，隔壁桃源區...

歷經十年國7遭轟「欺壓當地權益」 住戶抗議喊掠奪土地

行政院今年3月核定1357.9億國道7號建設，但高雄段引發居民質疑路線改變，是圖利廠商、犧牲住戶權益，大批住戶今日在市政...

遭許智傑指控假學歷騙選民 鍾易仲：對過往求學過程毫無隱瞞

高雄市立委第7選區藍綠激戰！民進黨立委候選人許智傑今天開記者會，指控國民黨立委候選人鍾易仲涉入「全台最嚴重學倫案」。許智...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。