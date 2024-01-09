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高雄梅櫻齊爭艷人潮湧 居民擔憂交通打結影響遊興

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
寶山櫻花公園櫻花盛開吸引不少遊客上山賞櫻。記者蔡世偉／翻攝
寶山櫻花公園櫻花盛開吸引不少遊客上山賞櫻。記者蔡世偉／翻攝

近日氣溫驟降，讓全台各地梅花盛開，高雄六龜為迎接賞梅遊客，還特別舉辦文化市集，並有接駁車載客賞梅。而無獨有偶，隔壁桃源區也有花可賞，但不是梅花，而是櫻花，有當地居民在社群貼出櫻花公園櫻花提前盛開，熱烈邀請喜歡櫻花的民眾除了到六龜賞梅外，也可以順路來賞櫻花吃愛玉。

因為日前氣溫驟降，高雄桃源區寶山社區的櫻花突然盛開，讓原定1月底才要舉辦賞櫻活動的區公所措手不及，寶山社區發展協會趕緊規劃接駁車，避免交通亂象，也讓上藤枝森林遊樂區的民眾還有賞櫻路線可選擇，並配合寶山二集團假日市集，讓遊客有花賞、有美食嘗，而接駁車的費用，也可以減免部分森林遊樂區的門票費用。

而全台梅花盛開，高雄寶來地區梅花也進入花季，六龜市區還有市集及文藝畫展。山區道路狹窄，有鑒於各地賞梅停車爆亂象，六龜觀光休閒協會表示，寶來第一停車場設有賞梅接駁車，票價100元但可折抵攤位消費。

六龜區長陳昱如表示，今年因氣候因素，六龜、桃源山區形成梅櫻爭豔齊相綻放的少見情況，目前六龜寶來竹林休閒農業區約200多公頃的梅花已陸續綻放，也已協調桃源區公所，規劃大型停車場，運用交通車接駁，避免交通阻塞，影響遊客賞花雅興。

當地居民林先生表示，現在上山賞花民眾越來越多，目前交通還算順暢，但隨著天氣越來越冷，上山泡湯民眾也日益增多，就怕賞花、泡湯遊客齊上山讓交通打結，希望政府能協助規劃好交通疏運措施，免得大家乘興而來，敗興而歸。

遊客開心在櫻花樹下打卡留影。記者蔡世偉／翻攝
遊客開心在櫻花樹下打卡留影。記者蔡世偉／翻攝
六龜區公所歡迎民眾來賞梅花，還有市集可逛。記者蔡世偉／翻攝
六龜區公所歡迎民眾來賞梅花，還有市集可逛。記者蔡世偉／翻攝

六龜 櫻花 賞梅

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