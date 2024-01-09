駁二裝置作品被踩壞 市府要求償

高雄駁二藝術特區裝置藝術「椅子樂譜」是遊客打卡熱點，但日前遭不明婦人踩上去拍照踩壞，網友批「素質差」，「大媽日常」；文化局指作品旁設置嚴禁攀爬或攀登警語，希望保護藝術作品不受損壞，將求償作品損壞維修費用。

網友在臉書粉專貼文，指不明婦人踩壞裝置藝術，網友留言指出，有告示牌禁止攀爬，但4名婦人有人直接坐在「椅子樂譜」裝置藝術上，還有人站椅子上擺拍，沒想到下一秒「木頭斷了」，怒批「大媽素質太差」。

高雄市文化局表示，駁二藝術特區的「椅子樂譜」為顏名宏老師創作，收集1000餘張高雄市國中小學汰舊課椅，組裝成的雙層半球體作品。為了防止遊客攀爬，作品旁設置嚴禁攀爬或攀登警語，此事件駁二藝術特區將尋求警方協助，針對作品損壞維修費用求償。

高雄近年多起裝置藝術被破壞，2019年4月高雄知名購物中心草皮，推出超可愛卡通明星「熊熊遇見你」共1001隻，吸引觀光客朝聖拍照，沒想到被當成玩具任意拋擲。

去年2月旗津海岸公園亞洲最大貝殼裝置藝術「海珍珠」，被外籍遊客練習極限單車，表面磨出多道輪胎痕；高雄衛武迷迷村地標藝術「歡迎來到我的房間」，藝術牆發現多達10處破洞，疑遭破壞。