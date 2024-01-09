昔明德訓練班修復 轉型文化園區

逾百年歷史鳳山無線電信所為國定古蹟，在文化部支持下斥資整修，預計在2026年完成主體建物大碉堡修復等工程，成為文化園區，高雄市長陳其邁昨邀請文化部長史哲等人視察1期修復工程，文化部宣布加碼核定修復經費共9億元。

陳其邁表示，為了能夠在古蹟修復再利用上取得主導角色，市府與國防部協商多年，將這裡選定為國防部南區眷村文化保存區，藉由辦理鳳山區都市計畫變更，以容積調配機制取得國定古蹟8.2公頃產權。

去年已移轉第一階段核心區域5.7公頃，今年將再取得2.5公頃的產權，市府將展開第2階段修復工程，逐項逐棟修復，再開放為全民共享文化觀光景點。

史哲表示，無線電信所的建築設施集中於q字型8.2公頃核心區域內，9座古蹟、19棟營舍附屬建築，修復起來規模龐大，這麼獨特的軍事設施文化資產，全世界應只有這處完善保存。

鳳山無線電信所建於1917年，是日治時期重要軍事通信所，1949年國民政府遷台，改名為「鳳山招待所」，並審訊政治犯，1955年孫立人將軍部屬郭廷亮在此受刑，孫立人同年被迫解職。

1962年至2000年為海軍訓導中心與明德訓練班，主要收管冥頑海軍，2010年被公告為國定古蹟，去年中旬進行修復，預計2026年完成主體建物大碉堡與管線修復工程。