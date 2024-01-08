韓國瑜指爬樹為防治登革熱 高市府：重點是家戶瓶罐

國民黨不分區立委候選人、前高雄市長韓國瑜昨天在造勢晚會致詞表示，民進黨打他爬樹、下水溝，但當年是要防治登革熱。不過高市衛生局今天指出，防治登革熱重點是家戶瓶罐，不是爬樹。

國民黨昨晚在高雄夢時代前廣場舉辦「南台灣的怒吼」高雄團結勝利大會，韓國瑜致詞說，感謝高雄鄉親先前給他機會，民進黨現在用廣告打他爬樹、下水溝，但起因是當年要防治登革熱，蚊子會躲在下水道與樹洞。

高雄市衛生局今天發布新聞稿表示，登革熱防治重點在家中埃及斑蚊、瓶瓶罐罐，而非樹洞、污濁的臭水溝，爬樹不是重點。

衛生局指出，會在戶外樹洞孳生的主要是白線斑蚊，一次叮咬一人，傳播風險較低。至於污濁臭水溝，生長的大多為家蚊，不會傳染登革熱。

根據疾管署文獻回顧，推估一隻埃及斑蚊的一生與白線斑蚊相比，在最適狀況及周遭高密度族群下，傳播風險升高逾10倍，因此落實家戶與瓶罐「巡倒清刷」，減少埃及斑蚊孳生源才是防治重點。

衛生局強調，2種登革熱病媒蚊，孳生環境都喜歡清澈的積水。民國105年起高雄對於埃及斑蚊喜好孳生的屋簷溝、或白線斑蚊喜愛孳生的樹洞等高處孳生源檢查，有安全詳實的調查與監測風險，並據此針對高風險場域投藥。

衛生局表示，2020年至2021年高雄市零本土登革熱原因，是有效阻斷病毒、病媒蚊、人的傳播鏈。登革熱防治工作，不應以政治語言偏頗概述，理解環境變化、各地趨勢的務實作為，及增進民眾對防疫的正確認知才是成敗關鍵。

衛生局強調，高雄市已啟動Wolbachia研究計畫，市府以科技防疫與時俱進回應全球暖化下的登革熱挑戰，也期盼登革熱防疫工作能回歸專業。