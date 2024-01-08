屏東燈節動畫小提燈 旋轉可見舞動水龍

屏東燈節19日登場，縣府今年推出全國第1個動畫小提燈「龍光柵現」，旋轉燈籠可見舞動水龍，預計將在19及20日於縣民公園燈區發送。

屏東縣政府今天發布新聞稿指出，屏東燈節自2022年由屏東綵燈節擴大舉辦以來，除了燈飾裝置引發熱潮外，海報設計與小提燈也是民眾矚目焦點；2022年虎年，主視覺將可愛大老虎藏在萬年溪畔樹叢間，眼睛還會一閃一眨，相當討喜；2023年免年的「光光兔」小提燈，白白胖胖充氣玩偶搭配七彩LED燈泡及掛繩，還追加數量，團隊連日趕工包裝，仍是供不應求。

縣府表示，今年龍年屏東燈節再創新，海報主視覺把萬年溪幻化成水龍，成為可以讓大地風調雨順的吉祥動物，帶領燈區場域的燈籠緩緩升空，帶出飛龍眺望大地的氣勢。

而眾所期待的小提燈，今年設計出全國第1個動畫燈籠「龍光柵現」，把海報上的燈籠變成實體的小提燈，上面印製水龍圖形，透過光柵卡轉動，彷彿看到水龍在飛舞，十分動感有趣。

縣府提及，19及20日下午5時在縣民公園燈區發送「龍光柵現」小提燈，加入指定Line官方帳號及臉書（facebook）即可兌換索取，現場送完為止；屏東火車站、潮州火車站、竹田驛站、恆春轉運站、海口港看海美術館、水門轉運站等旅遊服務中心，及東港家庭福利服務中心，自2月1日至2月4日也開放兌換索取。

另外，縣民公園服務台、復興公園服務台、勝利星村將軍之屋，則於2月13及14日限量發放。