高雄里長借場地煮送逾千份臘八粥 望佛陀加持送平安幸福
每年到了臘月初八，也就是佛教所謂的臘八節，也是佛陀成道紀念日，延續習俗傳統總會施粥送福。今年國際佛光會普賢分會首度商借高雄市新興區建華里辦公室，在今天上午辦理臘八粥發放活動，把平安、法喜和佛陀加持的平安幸福帶給廣大群眾，里長吳文欽更開心表示，希望明年也能繼續辦下去。
佛光會普賢分會會長朱怡玖今天一早率義工十多人，來到位於高雄新興區同愛街的建華里辦公室，一群人七手八腳的煮臘八粥，並分裝在紙盒裡，接著發送給社區里民、弱勢團體及附近宮廟。新興區長陳靜蘭也特地來到現場關心，並和建華里長吳文欽協助發放臘八粥，一個上午共發放了逾千份。
首度辦理此活動的吳文欽里長表示，當佛光會普賢分會會長朱怡玖前來請求協助尋找適合煮食、發送地點時，他毫不猶豫就將辦公室周邊區域借出去，臘八粥的食材與配料都不是高價的食材，但藉此寒冬送暖，歡喜結緣吃平安。臘八粥，也把佛陀的慈悲智慧傳給大家。
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