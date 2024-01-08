高雄里長借場地煮送逾千份臘八粥 望佛陀加持送平安幸福

每年到了臘月初八，也就是佛教所謂的臘八節，也是佛陀成道紀念日，延續習俗傳統總會施粥送福。今年國際佛光會普賢分會首度商借高雄市新興區建華里辦公室，在今天上午辦理臘八粥發放活動，把平安、法喜和佛陀加持的平安幸福帶給廣大群眾，里長吳文欽更開心表示，希望明年也能繼續辦下去。

佛光會普賢分會會長朱怡玖今天一早率義工十多人，來到位於高雄新興區同愛街的建華里辦公室，一群人七手八腳的煮臘八粥，並分裝在紙盒裡，接著發送給社區里民、弱勢團體及附近宮廟。新興區長陳靜蘭也特地來到現場關心，並和建華里長吳文欽協助發放臘八粥，一個上午共發放了逾千份。