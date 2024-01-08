2頂大先後宣布設高雄分部 民代質疑選前利多搏青年選票

陽明交大和清華大學在一周內相繼宣布到高雄設分部，民代質疑是選前利多，搏取青年選票；不要只負責宣布，還要負責具體落實。高雄市長陳其邁表示，高雄拚城市轉型，「人才」會是之後的戰場。高市府推動高科技人才的就業與培訓「南漂」，配合企業需要才緊緊緊。

高雄市議員黃柏霖表示，如果有很多國立大學學校要來高雄設分部，創造更多優質的就業機會和學習環境，當然是很好。但是離投票日期那麼近，難免有瓜田李下為選舉操作之嫌，會被質疑為什麼平常不做，到選舉前才要做？

曾任台積電駐美國技術經理的市議員黃紹庭表示，高軟10年前設立說，資策會、工業局也進駐，而今成效如何？呼籲市府不是只負責「宣布」，還要負責具體落實。不是到了選舉就開支票、呼口號、畫大餅。

「選前頻繁拚利多，很常見。」市議員白喬茵說，高雄有新的建設、好的學校進來高雄，當然樂觀其成，但半導體產業是高度專業的領域。除了實驗室建置需要適合的場地外，還是希望高雄從整個高中、大學、研究所的銜接做更完善的串聯，周邊公共設施的建置可以更完善。讓他們不止畢業後可以順利在高雄銜接工作，未來也可以長久留在高雄生活。

市議員李眉蓁表示，選前一周以內連續2個大學來設分校，效率非常集中，當然熱烈歡迎。但也會覺得這些好事應該平常就做，累積到選前一次釋放利多，難免會被質疑。

高市府指出，這是必然，不是偶然。市長在台積電確定要在高雄設廠之後，隨即提出「人才」會是之後的戰場，而且這是為了10年、20年後的地方發展所需，所以高雄必須要有頂尖大學在地方開設學位課程。不僅高科技產業陸續落腳高雄，連高科技人才的就業與培訓也在進行「南漂」。

高市府表示，在陳其邁一聲令下，副市長林欽榮、羅達生率領相關局處總動員，一方面跟陽明交大、清華大學提計畫，一方面尋找最適當的地點，連陽明交大校長林奇宏都對高市府的超高行政效率表示驚嘆，這也是兩所頂大在很短的時間內就決定要到高雄設立分部的主因。