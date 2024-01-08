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9億修復鳳山無線電信所 白色恐怖煉獄、明德訓練班轉型為文化園區

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
鳳山無線電信所曾是海軍明德訓練班，至今招牌還未拆。記者吳慧芬／攝影
鳳山無線電信所曾是海軍明德訓練班，至今招牌還未拆。記者吳慧芬／攝影

有著逾百年歷史的鳳山無線電信所是國定古蹟，在文化部支持下，將斥資9億元進行整修，預計在2026年完成主體建物大碉堡修復等工程，讓這個曾為日據時期的軍事重地，白色恐怖時期拷打政治犯，與海軍畏懼的「明德訓練班」，得以恢復最初面貌並成為文化園區，供後人省思與參觀。

今由高雄市長陳其邁召集，邀請文化部長史哲、立委許智傑及議員鍾易仲、劉德林等到場共同視察「國定古蹟鳳山無線電信所」第一期修復工程，文化部現場更宣佈加碼核定修復經費達9億元。

市長陳其邁表示，為了能夠在古蹟修復再利用上取得主導角色，市府與國防部協商多年，將這裡選定為國防部南區眷村文化保存區，藉由辦理鳳山區都市計畫變更，以容積調配的機制取得國定古蹟8.2公頃的產權，去年已移轉第一階段核心區域5.7公頃，今年將再取得2.5公頃的產權，市府今年將展開第二階段修復工程，逐項逐棟進行修復，再開放為全民共享的文化觀光景點。

文化部長史哲表示，無線電信所的建築設施集中於q字型8.2公頃核心區域內，9座古蹟、19棟營舍附屬建築，修復起來規模龐大，這麼獨特的軍事設施文化資產，甚至全世界應該只有這麼一處還完善保存著。

史哲說，他一直關注著這地方，在他擔任副市長任內先爭取第一期2億元經費，啟動最核心的大碉堡修復，後來升任文化部長，再核定7億元經費，隨著9億的經費到位，後續修復、活化、招商，可一氣呵成。

鳳山無線電信所建於1917年，是日治時期重要的軍事通信所，1949年國民政府遷來台灣，改名為「鳳山招待所」，並審訊政治犯，1955年孫立人將軍部屬郭廷亮在此遭受「老虎凳」酷刑，孫立人同年被迫解職；1962年至2000年為海軍訓導中心與明德訓練班，主要收管冥頑的海軍，後在2010年被公告為國定古蹟，於去年中旬進行修復工程，預計在2026年完成主體建物大碉堡與管線修復工程。

市長陳其邁等人今到鳳山無線電信所視察修復工程，並聽取簡報。記者吳慧芬／攝影
市長陳其邁等人今到鳳山無線電信所視察修復工程，並聽取簡報。記者吳慧芬／攝影
鳳山無線電信所修復工程已在進行中。記者吳慧芬／攝影
鳳山無線電信所修復工程已在進行中。記者吳慧芬／攝影

國定古蹟 文化部

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