「鴨鴨相見歡」可愛暴擊 1/27高雄鴨寶爬爬GO

今年高雄燈會主題「冬日遊樂園」，27日由經典角色「黃色小鴨」10週年回歸進港揭開序幕。高市府今天號召全台爸媽帶著家中8個月至2歲內寶貝，扮成萌萌鴨寶參加爬行趣味遊戲。

「GO GO！BABY DUCK！鴨寶爬爬GO」寶寶爬行趣味遊戲，地點在高雄流行音樂中心珊瑚礁群，預期屆時高雄將被可愛的「鴨鴨相見歡」萌翻天。高雄市青年局今天表示，凡報名且報到成功者，即可領取價值破千元的「鴨寶元氣禮」，提醒爸媽趕緊手刀幫萌寶報名。

青年局長張以理表示，為鼓勵青年創業及維持產業多元性，透過辦理大型親子活動串連整合親子產業鏈青創店家及攤車品牌，高市府也推出小鴨主題限定商品，讓年輕父母與孩子們一同體驗創意產品與親子活動。

青年局新聞稿表示，高流珊瑚礁群活動現場可近距離觀賞巨型黃色小鴨，活動場館劃分寶寶運動競賽區、小鴨寶寶主題背版拍照區、表演舞台區，以及親子互動遊戲休息區等4大區塊；此外，活動場館以及鯨魚堤岸、海風廣場有青年局輔導攤車品牌在黃色市集。

「鴨寶爬爬GO」寶寶爬行趣味遊戲27、28日一連兩天舉行，呼應黃色小鴨10週年重磅回歸，以「黃色系」、「小鴨」元素為Dress Code穿搭主題，即日起完成線上報名（https://babys.foxpro.com.tw/sign.php），於活動當日繳交報名費用200元並成功報到，可憑報到號碼牌領取總價值破千元的黃色小鴨精美週邊商品1份，包括限定版小鴨包屁衣、酒精噴瓶、超實用小鴨購物袋、健康御守等，歡迎爸爸媽媽們將家中寶貝打扮成小鴨萌樣到高流玩遊戲、看小鴨、拿獎品，留下珍貴歡樂童年回憶。

競賽依寶寶年齡分兩組，分別是8個月至1歲3個月的「小寶寶爬行組」、1歲4個月至2歲的「大寶寶搬運組」。小寶寶非爬行前進者（如走路、跑步）視為棄權；若1歲3個月以內的寶寶已會行走，可參加大寶寶搬運組。參賽寶寶除能獲得「鴨寶元氣禮」外，每組抵達終點花費時間最短的寶寶獲獎金新台幣1000元，同組其他寶寶完賽就能獲得200元禮券。