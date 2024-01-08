快訊

黃子佼驚傳再度輕生 經紀公司緊急闢謠曝他最新近況

蘋果、Google可能錯失AI手機前哨戰 三星會成大贏家？

邱顯智怒批昔戰友黃國昌 時力高雄主委林于凱退黨反嗆：誠信在哪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／金門民眾小確幸！20公升罈裝高粱酒抽籤 抽中賺2萬

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導
20公升罈裝金門高粱酒抽籤活動，今天上午由金酒廠董事長吳昆璋（左）與縣府財政處長陳國庭按下啟動抽籤按鈕。記者蔡家蓁／攝影
20公升罈裝金門高粱酒抽籤活動，今天上午由金酒廠董事長吳昆璋（左）與縣府財政處長陳國庭按下啟動抽籤按鈕。記者蔡家蓁／攝影

金門酒廠於2008年首推30公升的58度金門高粱酒坑道窖藏3年酒品，引起一陣收藏風潮，今年再度推出「光華園酒窖20公升59.2度金門高粱酒」，今天上午舉行抽獎活動，由電腦從符合資格的12萬9654人中抽出幸運的9999人，中籤率約 7.7%，中籤者可以用2萬元購買酒品，據說，收購價已經喊到2萬多元，被視為給縣民的小確幸。

這項金門縣民公開抽籤活動，今天上午10時在金門酒廠行政大樓1樓多媒體簡報室舉行，在主計處長王崑龍、金酒總經理丁丞康、各鄉鎮長的見證下，由金酒廠董事長吳昆璋與縣府財政處長陳國庭按下啟動抽籤按鈕，透過電腦亂數抽出9999名幸運的金門鄉親獲得價購機會；值得一提的是，福建省調查處長洪良元也到場參與，不少人關注是否是抽籤公平性，受到檢調關注。

對此，吳昆璋表示，民眾質疑老是「摃龜」，主要是因為中籤率很低，只有3%至7％，但其實包括他也從來沒中過，這次邀請洪處長到場見證，類似像台灣職棒、職籃活動一樣，也會邀請檢察機關等公正單位到場是一樣的。

據了解，酒品規劃於今年下半年產製，以發放儲酒券的方式執行，屆時中籤者可憑券提領酒品。這款酒品嚴選金寧廠、金城廠各式優質高酒精度原漿酒，包括金城廠10至30年期各具風味特色老酒調和，各年期老酒年份總和高達88年，創造獨樹一幟綿、醇、甘、冽的酒體。20公升酒罈設計經典古樸，正面以極具勁道及張力的「龍」字書法，震懾目光；背面飾以龍年吉祥話「龍騰祥瑞」，象徵龍飛雲翔、祥瑞當頭。

金城鎮長李誠智表示，不少民眾反應，金酒的抽籤活動，應該以一年為限，有抽中的民眾，應該排除，才不會出現有人連中3次，有人5次都摃龜，如此才能達到真正藏富於民，全民都有機會中獎；對此，金酒公司回應，為讓更多人都有機會將金門高粱酒儲放在坑道內，因此調整抽籤規則，今年有中籤價購的鄉親，在下次舉辦20公升金門高粱酒抽籤名單中將排除不納入，期以讓更多鄉親都有機會中籤價購坑道窖藏的優質好酒，但玉璽酒等抽籤模式仍照舊，未排除中獎者。

中籤名單及價購方式資訊可於今日下午5點時前公布於金門酒廠官方網站，金門酒廠也將同步寄發中籤價購通知單給中獎民眾。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金酒廠董事長吳昆璋表示，這次活動是執行陳縣長「藏富於民」施政計畫，同時感恩回饋金門鄉親72年來風雨同路的支持愛護。記者蔡家蓁／攝影
金酒廠董事長吳昆璋表示，這次活動是執行陳縣長「藏富於民」施政計畫，同時感恩回饋金門鄉親72年來風雨同路的支持愛護。記者蔡家蓁／攝影
20公升罈裝金門高粱酒公開抽籤活動今天舉行，在主計處長王崑龍、財政處長陳國庭、金酒廠董事長吳昆璋、總經理丁丞康與各鄉鎮長的見證下進行。記者蔡家蓁／攝影
20公升罈裝金門高粱酒公開抽籤活動今天舉行，在主計處長王崑龍、財政處長陳國庭、金酒廠董事長吳昆璋、總經理丁丞康與各鄉鎮長的見證下進行。記者蔡家蓁／攝影
20公升罈裝金門高粱酒公開抽籤活動今天舉行，福建省調查處長洪良元（右二）也到場見證，引起關注。記者蔡家蓁／攝影
20公升罈裝金門高粱酒公開抽籤活動今天舉行，福建省調查處長洪良元（右二）也到場見證，引起關注。記者蔡家蓁／攝影

金門

延伸閱讀

金門馬完賽 肯亞打包男全馬前三、台灣奪女半馬冠軍

年節孤島？金門年貨大街沒年貨 當地人大嘆：「走味」變夜市

影／金門19歲男搶黃燈高速撞對向車兩車成廢鐵 驚悚瞬間曝

金門立委選戰白熱化！網傳圖片「林書豪比OK」助選 尚文凱發聲澄清

相關新聞

駁二藝術特區「椅子樂譜」遭大媽踩上去拍照踩壞 網友怒了

高雄駁二藝術特區裝置藝術「椅子樂譜」是遊客打卡熱點，但民眾發現，有大媽踩上去拍照結果竟踩壞，2名大媽拿著木椅殘骸不知所措...

影／金門民眾小確幸！20公升罈裝高粱酒抽籤 抽中賺2萬

金門酒廠於2008年首推30公升的58度金門高粱酒坑道窖藏3年酒品，引起一陣收藏風潮，今年再度推出「光華園酒窖20公升5...

高雄黑竹牌厚片肉乾飄香43年 老闆年邁元月31日忍痛吹熄燈號

經營長達43年的高雄左營「黑竹牌」厚片肉乾，是Google評論4.5顆星的伴手禮名店，但元月31日將結束營業，業者在臉書...

彌陀漁港地標…MI TUO變 IM OUT 學者：有機會紅

彌陀漁港海岸光廊新設計的「MI TUO 彌陀」路標，遊客從背後看變成「IM OUT（我出局了）」，不禁莞爾也引起討論，觀...

東港轉運站啟用 旅遊中心進駐

屏東縣東港鎮船頭路與水源路口的東港轉運站昨啟用，屏東地形南北狹長，大眾運輸的布建無法像都會區密集，轉運站成為連結屏東南北...

獨／元旦走訪高雄彌陀海岸光廊 遊客驚見「IM OUT」路標

高雄彌陀漁港海岸光廊近日新設「MI TUO 彌陀」裝置路標，卻有遊客在元旦走訪時發現，從這個路標從背後看竟變成「IM O...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。