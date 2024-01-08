影／金門民眾小確幸！20公升罈裝高粱酒抽籤 抽中賺2萬

金門酒廠於2008年首推30公升的58度金門高粱酒坑道窖藏3年酒品，引起一陣收藏風潮，今年再度推出「光華園酒窖20公升59.2度金門高粱酒」，今天上午舉行抽獎活動，由電腦從符合資格的12萬9654人中抽出幸運的9999人，中籤率約 7.7%，中籤者可以用2萬元購買酒品，據說，收購價已經喊到2萬多元，被視為給縣民的小確幸。

這項金門縣民公開抽籤活動，今天上午10時在金門酒廠行政大樓1樓多媒體簡報室舉行，在主計處長王崑龍、金酒總經理丁丞康、各鄉鎮長的見證下，由金酒廠董事長吳昆璋與縣府財政處長陳國庭按下啟動抽籤按鈕，透過電腦亂數抽出9999名幸運的金門鄉親獲得價購機會；值得一提的是，福建省調查處長洪良元也到場參與，不少人關注是否是抽籤公平性，受到檢調關注。

對此，吳昆璋表示，民眾質疑老是「摃龜」，主要是因為中籤率很低，只有3%至7％，但其實包括他也從來沒中過，這次邀請洪處長到場見證，類似像台灣職棒、職籃活動一樣，也會邀請檢察機關等公正單位到場是一樣的。

據了解，酒品規劃於今年下半年產製，以發放儲酒券的方式執行，屆時中籤者可憑券提領酒品。這款酒品嚴選金寧廠、金城廠各式優質高酒精度原漿酒，包括金城廠10至30年期各具風味特色老酒調和，各年期老酒年份總和高達88年，創造獨樹一幟綿、醇、甘、冽的酒體。20公升酒罈設計經典古樸，正面以極具勁道及張力的「龍」字書法，震懾目光；背面飾以龍年吉祥話「龍騰祥瑞」，象徵龍飛雲翔、祥瑞當頭。

金城鎮長李誠智表示，不少民眾反應，金酒的抽籤活動，應該以一年為限，有抽中的民眾，應該排除，才不會出現有人連中3次，有人5次都摃龜，如此才能達到真正藏富於民，全民都有機會中獎；對此，金酒公司回應，為讓更多人都有機會將金門高粱酒儲放在坑道內，因此調整抽籤規則，今年有中籤價購的鄉親，在下次舉辦20公升金門高粱酒抽籤名單中將排除不納入，期以讓更多鄉親都有機會中籤價購坑道窖藏的優質好酒，但玉璽酒等抽籤模式仍照舊，未排除中獎者。

中籤名單及價購方式資訊可於今日下午5點時前公布於金門酒廠官方網站，金門酒廠也將同步寄發中籤價購通知單給中獎民眾。

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