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彌陀漁港地標…MI TUO變 IM OUT 學者：有機會紅

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導
高雄彌陀漁港海岸光廊新設的「MI TUO 彌陀」裝置路標，從背後看竟變成「IM OUT」路標。記者王勇超／攝影
高雄彌陀漁港海岸光廊新設的「MI TUO 彌陀」裝置路標，從背後看竟變成「IM OUT」路標。記者王勇超／攝影

彌陀漁港海岸光廊新設計的「MI TUO 彌陀」路標，遊客從背後看變成「IM OUT（我出局了）」，不禁莞爾也引起討論，觀光學者建議，市府可把握機會行銷，或許會像「彎腰郵筒」成為網紅打卡景點；海洋局說，正辦理彌陀漁港海岸光廊夜間照明改善工程，並以彌陀翻譯英文MI TUO來規畫裝置地標供遊客拍照打卡。

記者昨天到彌陀漁港，在海岸光廊的出入口找到這個「MI TUO 彌陀」裝置路標，發現「MI TUO 」彌陀的設計的正反面都可閱讀，從海岸光廊離開時英文名變「IM OUT」，呈現不同字意，來自台中彭姓遊客也拍照表示，「蠻有趣的！」

高科大觀光系助理教授黃永全說，現代數位行銷發達，彌陀海岸光廊的「MI TUO 彌陀」路標，會引發遊客想去那邊拍照、打卡，有機會成為新一個網紅景點，「就像彎腰郵筒，是被颱風吹歪，沒想到最紅的就在那個地方！」

「市府可把握這個機會！」黃永全表示，觀光景點只要有故事就可以做行銷，至於在新年看到IM OUT，遊客或許可從另一有趣的角度去看。

高市海洋局說，正辦理彌陀漁港海岸光廊夜間照明改善工程，並以彌陀翻譯英文MI TUO規畫地標，供遊客拍照打卡紀念，目前設施尚未完工，後續調整完成後，正反面都會有不同文字，讓彌陀漁港展現不一樣風貌。

英文 網紅

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