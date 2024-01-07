金門馬完賽 肯亞打包男全馬前三、台灣奪女半馬冠軍

有17年歷史的金門馬拉松邁入第2天賽程，22國跑者一較高下，經過一番激戰，全馬男子組前三名皆由來自的肯亞的選手拿下；全馬女子組前三名部分，來自肯亞、日本選手分獲前二名，台灣選手楊喬筑得第三。

2024金門馬拉松今邁入第二天，活動進入高潮，現場集結22國各路好手，所有參賽者不畏一早寒風參與，早上7時先由全馬開跑，其中特別的是包含15位肯亞的選手遠道而來參賽。不少跑者於賽後表示，今年的風速強勁，再加上賽道設計，比賽十分有挑戰性。

金門教育處體健科指出，今年是第二次馬拉松路線經過金門大橋，今年風比起去年還要大很多，統計跑者大約都會比正常慢個10分鐘左右。歷經7個小時競爭，全馬男子組一、二、三名皆由來自肯亞的參賽者獲得，Stephen Mungathia 2時19分49秒、Joseph Mwangi 2時20分02秒、George Mbugua Ngure 2時25分53秒；全馬女子組第一名也同樣來自肯亞，Careen Mwetich Chepto 2時55分00秒，第二名為來自日本的中島知美 2時55分37秒，第三名則是台灣選手楊喬筑 3時08分49秒。

半馬男子組則是來自日本的河原井司以1時13分45秒的成績奪冠、而二、三名台灣選手周賢峰與古建宏差距甚微，分別是歷時1時14分57秒及1時15分16秒抵達終點；半馬女子組競爭同樣激烈，台灣選手湯樂榆以1時22分35秒跑出第一名的佳績、第二名張芷瑄緊隨其後，時間為1時22分39秒，第三名則是董家琪，歷時1時26分49秒。

參賽現場沿途不僅有補給品，還有熱情啦啦隊，將現場氣氛炒熱到最高，沿線除能經過金門跨海大橋，一覽金門及廈門的無敵美景外，也能體驗湖井頭戰史館、雙口海邊、823砲戰紀念碑、慈湖等景點。首次挑戰的跑友，除完賽後贈初馬講座，金門酒廠還加送初馬紀念酒1份。