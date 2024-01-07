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金門馬完賽 肯亞打包男全馬前三、台灣奪女半馬冠軍

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導
2024金門馬拉松今邁入第二天，活動進入高潮，現場集結22國各路好手，所有參賽者不畏一早寒風參與。圖／讀者提供
2024金門馬拉松今邁入第二天，活動進入高潮，現場集結22國各路好手，所有參賽者不畏一早寒風參與。圖／讀者提供

有17年歷史的金門馬拉松邁入第2天賽程，22國跑者一較高下，經過一番激戰，全馬男子組前三名皆由來自的肯亞的選手拿下；全馬女子組前三名部分，來自肯亞、日本選手分獲前二名，台灣選手楊喬筑得第三。

2024金門馬拉松今邁入第二天，活動進入高潮，現場集結22國各路好手，所有參賽者不畏一早寒風參與，早上7時先由全馬開跑，其中特別的是包含15位肯亞的選手遠道而來參賽。不少跑者於賽後表示，今年的風速強勁，再加上賽道設計，比賽十分有挑戰性。

金門教育處體健科指出，今年是第二次馬拉松路線經過金門大橋，今年風比起去年還要大很多，統計跑者大約都會比正常慢個10分鐘左右。歷經7個小時競爭，全馬男子組一、二、三名皆由來自肯亞的參賽者獲得，Stephen Mungathia 2時19分49秒、Joseph Mwangi 2時20分02秒、George Mbugua Ngure 2時25分53秒；全馬女子組第一名也同樣來自肯亞，Careen Mwetich Chepto 2時55分00秒，第二名為來自日本的中島知美 2時55分37秒，第三名則是台灣選手楊喬筑 3時08分49秒。

半馬男子組則是來自日本的河原井司以1時13分45秒的成績奪冠、而二、三名台灣選手周賢峰與古建宏差距甚微，分別是歷時1時14分57秒及1時15分16秒抵達終點；半馬女子組競爭同樣激烈，台灣選手湯樂榆以1時22分35秒跑出第一名的佳績、第二名張芷瑄緊隨其後，時間為1時22分39秒，第三名則是董家琪，歷時1時26分49秒。

參賽現場沿途不僅有補給品，還有熱情啦啦隊，將現場氣氛炒熱到最高，沿線除能經過金門跨海大橋，一覽金門及廈門的無敵美景外，也能體驗湖井頭戰史館、雙口海邊、823砲戰紀念碑、慈湖等景點。首次挑戰的跑友，除完賽後贈初馬講座，金門酒廠還加送初馬紀念酒1份。

金門副縣長李文良表示，開心各界共襄盛舉金門第17屆金門馬拉松，縣府也於活動廣邀地特色商家及學校準備金門特色美食，還有精彩的表演及摸彩，讓不少參賽者相當驚喜，為2天的賽事畫下完美句點。

金防部也於比賽支援支援，由兩棲蛙人表演戰舞，開賽後也有兩棲蛙人列隊競跑、輕型戰術車做為賽道前導車、中型戰術車當墊後收容車以及軍備陳展，充分展現出金門的戰地風情。圖／讀者提供
金防部也於比賽支援支援，由兩棲蛙人表演戰舞，開賽後也有兩棲蛙人列隊競跑、輕型戰術車做為賽道前導車、中型戰術車當墊後收容車以及軍備陳展，充分展現出金門的戰地風情。圖／讀者提供
2024年金門全程馬拉松及半程馬拉松賽事，由副縣長李文良、政委張景森、金防部指揮官李定中、金馬聯合服務中心執行長楊上德、路協理事長郭國雄、金門體育會理事長唐麗輝、議員洪成發及楊育菡、台北市體育局長王泓翔、南投縣處長王淑玲、衛生局局長蔡建鑫、金門教育處長孫麗琪等12人鳴槍起跑。圖／讀者提供
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女子全馬第一名是來自肯亞的Careen Mwetich Chepto，以2時55分00秒成績衝線。圖／讀者提供
女子全馬第一名是來自肯亞的Careen Mwetich Chepto，以2時55分00秒成績衝線。圖／讀者提供
男子全馬第一名是來自肯亞的Stephen Mungathia，以2時19分49秒成績衝線。圖／讀者提供
男子全馬第一名是來自肯亞的Stephen Mungathia，以2時19分49秒成績衝線。圖／讀者提供
半馬女子組競爭也激烈，台灣選手湯樂榆以1時22分35秒跑出第一名的佳績。圖／讀者提供
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馬拉松 金門大橋 肯亞

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