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搭輕軌查App「順行」、「逆行」搞不清 下車忘刷卡被鎖卡
高雄輕軌成圓路網元旦起已試營運，為免民眾誤搭反方向列車，高捷已在各月台設置「順行月台」、「逆行月台」的指標，但高雄市府公車輕軌動態App「高雄i bus」卻未同步更新系統，以致民眾看不出順行與逆行列車班次的發車時間，對此，高市交通局表示，會盡快修正App動態介面。
慶路網成圓，高雄輕軌即起至2月25日為試營運，期間搭車上下車都需刷卡，但不扣款，成圓後交通更便利，加上免費誘因，讓輕軌搭乘人數，從平常日每日平均1萬7千多人次，爆增至2萬3千多人次，成長約35%。
不過，有網友在臉書社團Care高雄發文，指想要透過高雄市府公車輕軌動態App「高雄i bus」，查詢輕軌列車抵達車站的時間，卻發現原本各該顯示「順行」與「逆行」列車動態的介面，全都顯示「順行」，看不出來哪個介面才是正確的。
高市交通局表示，有關「高雄iBus」App介面顯示問題，因輕軌成圓後還在試營運階段，動態系統也在進行整體檢討與改善，該局會與高捷公司針對動態介面顯示問題，盡快調整修正。
此外，也有乘客反映，上車前因在月台候車，因此記得刷卡，但下車忘了刷卡，雖然刷不刷卡都是免費，但因忘了下車刷卡動作，以致於被鎖卡。
對此，高捷表示，民眾若因忘了刷卡被鎖卡，可至任何一個輕軌車站，再刷一次即可解鎖，2月25日試營運結束前，都不會扣款，若2月26日後，出站忘記刷卡超過2個小時，下次刷卡除會扣掉車資，會另加扣20元解鎖費。2月26日起採里程計費，在有最低票價與最高票價35元的限制下，2月26日起，輕軌只會有20元、25元、30元及35元四種票價。
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