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屏縣物資銀行首推2125張愛心餐券 4家店面兌熱食

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府擴大物資銀行品項，與扶輪社攜手，首次推出愛心餐劵，每張可換80元餐食，發行2125張，將在農曆年前發放，也希望更多愛心店家響應，讓愛實體化。圖／屏東縣府社會處提供
屏東縣政府擴大物資銀行品項，與扶輪社攜手，首次推出愛心餐劵，每張可換80元餐食，發行2125張，將在農曆年前發放，也希望更多愛心店家響應，讓愛實體化。圖／屏東縣府社會處提供

屏東縣政府擴大物資銀行品項，整合社會資源為弱勢家戶提供實物及食品，與扶輪社攜手，首次推出愛心餐劵，每張可換80元餐食，發行2125張，將在農曆年前發放，預計照顧百戶以上弱勢家庭，希望更多愛心店家一同響應，讓愛實體化。

社會處長劉美淑說，物資行提供弱勢或急難家庭生活所必需白米、麵條泡麵、罐頭調理包、沖泡飲品等品項，因應現今家庭型態的變化，結合愛心商家以餐劵方式，提供弱勢家庭兌換溫熱的食物，讓選擇更多元。扶輪社長期致力關注社會公益，攜手推出「扶輪有愛食食在在」，感謝扶輪社的支持，讓物資銀行有別以往的實物供給，增加溫熱食物的資源品項。

屏東東區扶輪社長顏裕原說，收到社會處愛心餐券計畫，感到很認同，結合高屏地區扶輪社友們，集結力量，捐贈17萬元，將愛實體化。

屏東縣府社會處表示，物資銀行首次推出愛心餐券，讓遭逢急難或陷入困境的弱勢家戶，能兌換熱騰騰的餐食溫暖入心；目前已有𡘙師傅便當，率先響應並主動加碼，每張80元餐劵可至屏東4家店面兌換價值90元便當，讓家戶可以有更多樣的選擇。

社會處表示，縣內物資銀行友2個總站、15個分站與3個社區站，2個總站分別在屏東縣老人文康中心、與鹽埔鄉慧光圓通普賢文教基金會，15個分站是縣府7個家庭社會服務中心與8個原鄉家庭服務中心，三個社區站分別為萬巒、南州與新園。

社會處表示，愛心餐券希望能持續媒合認同該計畫的愛心商家一起加入，為弱勢家庭帶來溫暖，有意願可撥打08-7320415#5412洽詢。

愛心餐 屏東縣政府 弱勢家庭

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