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高雄、台東賞梅季起跑 農曆年前最美

聯合報／ 記者尤聰光宋原彰／連線報導
近日全台氣溫驟降，台東知名賞梅景點海端鄉新武部落梅花率先綻放，15天賞梅季昨天開跑，吸引不少遊客上山賞梅。記者尤聰光／攝影
近日全台氣溫驟降，台東知名賞梅景點海端鄉新武部落梅花率先綻放，15天賞梅季昨天開跑，吸引不少遊客上山賞梅。記者尤聰光／攝影

氣溫下降，高雄寶來及台東海端等地賞梅活動起跑，寶來地區今天可搭賞梅專車上山。台東海端公所與新武部落13處梅園合作，遊客可進入梅園參觀，近距離欣賞梅花。另太麻里金針山、延平鄉鸞山及大武鄉山窟等地的梅花陸續綻放，農曆年前是最佳賞花期。

寶來竹林地區梅花進入花季，三叉工坊接連兩天舉辦「梅好時光市集」，六龜市區池田屋也舉辦解憂市集及文藝畫展。六龜觀光休閒協會指出，山路崎嶇，寶來第一停車場今設有賞梅接駁車，票價100元可在攤位折抵消費，邀請遊客來山城賞梅、泡湯、看畫展及逛市集。

海端鄉新武部落梅花率先綻放，昨起舉辦15天的賞梅季活動。鄉公所表示，今年新武部落梅樹約晚1星期開花，這幾天山上溫度很低，促使梅花大量開花，現在正是賞梅的好時機，部落也有豐富多元的特色攤位擺設，適合全家大小出遊，遊客進入梅園務必維持環境清潔。

「很漂亮！很美。」林姓遊客說，元旦假期去鸞山賞梅撲空，轉往新武部落終於賞到梅了，很開心。

海端鄉新武部落賞梅季活動從昨起至21日止，延平鄉鸞山、太麻里鄉金針山及大武鄉山豬窟預估本周起陸續開花。

賞梅 梅花

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