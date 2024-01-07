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東港轉運站啟用 整合21線

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導
屏東縣東港轉運站整合公路及市區客運、台灣好行與小黃公車路線，轉運站旁設置YouBike公共自行車租賃站及機車停車場。記者潘欣中／攝影
屏東縣東港轉運站整合公路及市區客運、台灣好行與小黃公車路線，轉運站旁設置YouBike公共自行車租賃站及機車停車場。記者潘欣中／攝影

屏東縣第4座分區轉運中心東港轉運站今天揭牌啟用，整合21條路線，公路與市區客運、台灣好行及小黃公車路線，站旁設置YouBike公共自行車租賃站及機車停車場，未來將串連高捷南延東港線，位處大東港和南屏東的大眾公路運輸樞紐，周邊重大公共建設陸續完工，有潛力成為東港新都心。

繼屏東、潮州及水門轉運站後，東港轉運站上月27日試營運。縣府指出，斥資8600萬元在東港新行政中心旁的中山路與水源路口興建轉運站，有11席月台，整合高墾線、公路客運、市區公車、小黃公車等12條路線站，為避免混淆，「屏客東港」站更名「輔英醫院」站，9127D路線新增「東港轉運」站。

屏東客運說，9117、9117A、9127及9127D等4營運路線進站接駁，原「東港火車站」由「東港轉運站」取代，搭乘高墾線公車路線旅客移至東港轉運站候車。「上東港」站遷至中山路立體停車場旁，改單邊設站停靠，返程不停，須至「輔英醫院」站及「頂新里」站。

縣長周春米表示，大鵬灣國家風景區和往返小琉球帶動觀光人潮，公路大眾運輸服務不敷需求。未來鎮公所，王船文化館、聯合辦公服務中心等重大建設陸續完工，結合交通轉運、社會福利功能並融入當地重要的迎王文化，高捷南延東港站也會串連在一起。

東港 屏東縣 公車

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