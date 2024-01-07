年貨大街沒年貨 金門縣府：會調整

金門「金湖年貨大街」昨正式開幕，但民眾卻發現竟無年貨，反而充滿木雕、床墊與各式夜市小吃，引發民怨、金湖鎮民代表也說，市集名稱跟賣的東西有出入。金湖鎮公所解釋，近日會再引進乾貨類攤商，也會按照意見及市場反應滾動檢討。

有民眾表示，興沖沖來逛，但卻很失望，本以為可以來採買年貨，沒想到竟是「縮小版夜市」，都是夜市小吃為主，沒什麼好買的；也有民眾認為，年貨大街卻沒賣年貨，活動名稱應要修改一下。

金門縣府參議張瑞心表示，初期是試水溫，所以攤位的東西還未齊全，下周會陸續進些堅果等乾貨，並滾動式調整攤位，期盼讓這裡成為固定夜市，讓鄉親與遊客有個夜間的好去處。

金湖鎮民代表李志鴻表示，據了解應該是縣府承辦單位當初跟廠商在協調時有落差， 導致年貨業者沒來，變成夜市為主，希望縣府與鎮公所能重新調整，或是重新命名，才不會引起民眾非議。

有不具名代表私下說，因縣府的展期時間與籌備期太短，招不到商。

金湖鎮公所解釋，此次年貨大街營運時間從5日起為期18天，目前已進駐部份的攤商，近日會再引進乾貨類的攤商，讓年貨大街販售的商品更豐富，未來也會按照商家意見及市場反應滾動式的檢討。