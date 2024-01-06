快訊

「年終最高20個月」 富邦金董座蔡明興再宣布：現金股利比前一年更好

「下架民進黨」為藍營立委站台 綠營創黨元老親曝支持國民黨原因

再現貪食蛇！民眾黨今晚台中大會師 人潮擠爆

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
民眾黨今晚七時在台中舉辦「民眾大會師」晚會，現場不到七時會場內就擠爆人潮。記者趙容萱／攝影
民眾黨今晚七時在台中舉辦「民眾大會師」晚會，現場不到七時會場內就擠爆人潮。記者趙容萱／攝影

選前黃金周，民眾黨喊「2024決戰中台灣」今晚七時在台中市大里區振坤宮旁空地「民眾大會師」。現場不到七時就擠爆人潮，民眾在為了過會場國安級安檢，在仁化路大排長龍，排隊等候安檢，長達數百公尺，猶如貪食蛇。民眾等候約半小時才能過安檢，現場排3000個位坐椅大爆滿，來不及進場的民眾高喊「台灣的選擇柯文哲」、「最好的選擇柯文哲」。

「相信中台灣、把國家還給你」民眾大會師今晚7時在台中大里區振坤宮旁空地登場，與會包括民眾總統候選人柯文哲、副總統候選人 吳欣盈、台中市第1選區立委候選人蔡壁如，不分區立委候選人黃珊珊、黃國昌、吳春城、麥玉珍、張啟楷、陳清龍、林筱淇、張雪如、前高雄市鳥松里長 陳清茂等人。

民眾黨今晚七時在台中舉辦「民眾大會師」晚會，現場不到七時就擠爆人潮，很多民眾在仁化路排長龍等待安檢，猶如貪食蛇。記者趙容萱／攝影
民眾黨今晚七時在台中舉辦「民眾大會師」晚會，現場不到七時就擠爆人潮，很多民眾在仁化路排長龍等待安檢，猶如貪食蛇。記者趙容萱／攝影
民眾黨今晚七時在台中舉辦「民眾大會師」晚會，現場不到七時就擠爆人潮，很多民眾在仁化路排長龍等待安檢，猶如貪食蛇。記者趙容萱／攝影
民眾黨今晚七時在台中舉辦「民眾大會師」晚會，現場不到七時就擠爆人潮，很多民眾在仁化路排長龍等待安檢，猶如貪食蛇。記者趙容萱／攝影
民眾黨今晚七時在台中舉辦「民眾大會師」晚會，現場不到七時就擠爆人潮，很多民眾在仁化路排長龍等待安檢，猶如貪食蛇。記者趙容萱／攝影
民眾黨今晚七時在台中舉辦「民眾大會師」晚會，現場不到七時就擠爆人潮，很多民眾在仁化路排長龍等待安檢，猶如貪食蛇。記者趙容萱／攝影

2024選舉 2024總統選舉

延伸閱讀

年輕里長現身挺阿北 柯文哲籲「用這招」向長輩拉票：是很大的誘惑

影／直搗侯友宜故鄉…柯文哲妻陳佩琪嘉義車掃 與賴清德隔空互尬

侯友宜、柯文哲高雄分別拔樁 藍採開除黨籍 綠低調：執委會將議處

韓粉陳清茂號召萬人相挺 柯文哲致謝：冒開除黨籍風險

相關新聞

藍新莊造勢支持者擠滿體育館場內外 趙少康：這場面看了會怕

國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康今為黨籍新北市立委候選人蔣欣璋站台輔選，趙少康見現場支持者擠滿新莊體育館場內外，說這場...

造勢提趙少康離開藍營仍與他聯手 侯友宜：是否代表國民黨在改變

國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康今為黨籍立委候選人蔣欣璋站台，侯當場宣示，若有違法拿過一塊錢，他立刻辭總統候選人。侯也...

許信良胞弟現身藍營小雞造勢 提1事批賴清德：沒有能力當總統

國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康今為黨籍新北市立委候選人蔣欣璋輔選站台，不過在侯康抵達前，民進黨前主席許信良胞弟、民進...

再現貪食蛇！民眾黨今晚台中大會師 人潮擠爆

選前黃金周，民眾黨喊「2024決戰中台灣」今晚七時在台中市大里區振坤宮旁空地「民眾大會師」。現場不到七時就擠爆人潮，民眾...

藍、綠大造勢拚場 催票現場飆破6萬人民眾持續湧入

選戰倒數7天，選前黃金周藍、綠都選在桃園中壢舉辦大造勢，國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康、黨主席朱立倫、國民黨不分區立...

選前黃金周柯文哲台中造勢大爆滿 排隊人龍數百公尺

選前最後黃金周末，民眾黨總統候選人柯文哲今天晚上在台中大里舉辦造勢大會，不到7點現場4000個座位坐滿，場外還有長達數百...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。