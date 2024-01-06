再現貪食蛇！民眾黨今晚台中大會師 人潮擠爆
選前黃金周，民眾黨喊「2024決戰中台灣」今晚七時在台中市大里區振坤宮旁空地「民眾大會師」。現場不到七時就擠爆人潮，民眾在為了過會場國安級安檢，在仁化路大排長龍，排隊等候安檢，長達數百公尺，猶如貪食蛇。民眾等候約半小時才能過安檢，現場排3000個位坐椅大爆滿，來不及進場的民眾高喊「台灣的選擇柯文哲」、「最好的選擇柯文哲」。
「相信中台灣、把國家還給你」民眾大會師今晚7時在台中大里區振坤宮旁空地登場，與會包括民眾總統候選人柯文哲、副總統候選人 吳欣盈、台中市第1選區立委候選人蔡壁如，不分區立委候選人黃珊珊、黃國昌、吳春城、麥玉珍、張啟楷、陳清龍、林筱淇、張雪如、前高雄市鳥松里長 陳清茂等人。
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