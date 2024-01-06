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年節孤島？金門年貨大街沒年貨 當地人大嘆：「走味」變夜市

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
「金湖年貨大街」今天正式開幕，由天震堂醒獅團開場，磅礡氣勢象徵著新年新氣象。記者蔡家蓁／攝影
「金湖年貨大街」今天正式開幕，由天震堂醒獅團開場，磅礡氣勢象徵著新年新氣象。記者蔡家蓁／攝影

金湖年貨大街「走味」？「金湖年貨大街」昨天提前試營運，今天正式開幕，但因為倉促開業，不少民眾去走一遭，發現年貨大街竟然沒有年貨，反而是木雕、床墊與各式夜市小吃當道，讓民眾抱怨根本是「夜市」，金湖的鎮民代表也譙，市集名稱跟賣的東西有出入，應該是「標題」下錯，他們也接獲很多民眾反應。

金湖年貨大街今天在新市里籃球場熱鬧舉辦開幕典禮，由天震堂醒獅團開場，金門縣府參議張瑞心、金湖鎮長陳文顧、金湖代表會主席蔡乃靖共同主持開幕儀式，觀光處長許績鑫、昇恆昌副總經理白國良與各代表、里長都到場參與，現場熱鬧滾滾。

張瑞心表示，縣長對金湖鎮的亮點計劃的願景，主要在太湖中正公園發展規劃為全縣最具特色的親子公園場域，並思考在太湖規劃水舞及夜間動態活動、小太湖與金門高職做串接；也要在新市里籃球場以及菜市場周邊發展「觀光市集」，結合文創或街頭藝人表演等，形成一個觀光區。

針對民眾反映年貨大街「走味」變夜市，張瑞心也說明，初期是試水溫，所以攤位的東西還未齊全，下周會陸續進些堅果等乾貨，並滾動式調整攤位，期盼讓這裡成為固定夜市，讓鄉親與遊客有個夜間的好去處。

有民眾就說，昨天興沖沖的來逛，但卻很失望的，本來以為可以來採買年貨，沒想到竟是縮小版的夜市，都是夜市小吃為主，沒什麼好買的。也有民眾認為，沒賣年貨，活動名稱要修改一下，老百姓都議論紛紛!

金湖鎮民代表李志鴻表示，就他瞭解，應該是縣府承辦單位當初跟廠商在協調時有落差， 導致年貨業者沒來，變成夜市為主，希望縣府與鎮公所能重新調整，或是重新命名，才不會引起民眾非議。有代表私下說，因為縣府的展期時間與籌備期太短，招不到商，所以把爛攤子推給鎮公所，讓好好的活動「變調」。

金湖鎮公所也說，本次年貨大街營運時間從1月5日起為期18天，目前已進駐部份的攤商，近日會再引進乾貨類的攤商，讓年貨大街販售的商品更豐富，未來也會按照商家意見以及市場反應進行滾動式的檢討。

針對民眾反映年貨大街「走味」變夜市，縣府參議張瑞心也說明，初期是試水溫，所以攤位的東西還未齊全，下周會陸續進些堅果等乾貨，並滾動式調整攤位。記者蔡家蓁／攝影
針對民眾反映年貨大街「走味」變夜市，縣府參議張瑞心也說明，初期是試水溫，所以攤位的東西還未齊全，下周會陸續進些堅果等乾貨，並滾動式調整攤位。記者蔡家蓁／攝影
金湖鎮民代表李志鴻表示，市集名稱跟賣的東西有出入，應該是「標題」下錯，希望縣府與鎮公所能重新調整，或是重新命名，才不會引起民眾非議。記者蔡家蓁／攝影
金湖鎮民代表李志鴻表示，市集名稱跟賣的東西有出入，應該是「標題」下錯，希望縣府與鎮公所能重新調整，或是重新命名，才不會引起民眾非議。記者蔡家蓁／攝影
「金湖年貨大街」今天正式開幕，縣長陳福海臨時缺席，改由金門縣府參議張瑞心（右三）、金湖鎮長陳文顧（左三）、金湖代表會主席蔡乃靖（左二）共同主持開幕儀式。記者蔡家蓁／攝影
「金湖年貨大街」今天正式開幕，縣長陳福海臨時缺席，改由金門縣府參議張瑞心（右三）、金湖鎮長陳文顧（左三）、金湖代表會主席蔡乃靖（左二）共同主持開幕儀式。記者蔡家蓁／攝影
金湖鎮長陳文顧表示，金門縣政府與金湖鎮公所今年聯手推出了「2024金湖年貨大街」，為民眾提供一個充滿美食、文化和歡樂的盛會。記者蔡家蓁／攝影
金湖鎮長陳文顧表示，金門縣政府與金湖鎮公所今年聯手推出了「2024金湖年貨大街」，為民眾提供一個充滿美食、文化和歡樂的盛會。記者蔡家蓁／攝影
「金湖年貨大街」今天正式開幕，由天震堂醒獅團開場，小朋友賣力打鼓。記者蔡家蓁／攝影
「金湖年貨大街」今天正式開幕，由天震堂醒獅團開場，小朋友賣力打鼓。記者蔡家蓁／攝影

年貨大街 夜市 金門

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