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屏東營養午餐廚神爭霸戰結果出爐 潮州國小菜色脫穎而出奪冠
屏東縣去年10月首度舉辦國中小營養午餐創意料理比賽，每餐符合1人46元的營養午餐成本，入選12組團隊於決賽當天製作餐點，再由學生網路投票，於今舉辦頒獎典禮，由潮州國小的小米紅藜飯、火龍果豬肉、酸甜韓式炸雞等菜色，深受專家學者、校園營養師及兒少代表青睞，再獲全縣學童35%、1萬多張選票壓倒性勝出，奪得第1名。
「屏東營養午餐廚神爭霸戰」起初有18組學校團膳、午餐秘書及營養師參加，後續12組通過初審進入決賽實作，再經專家學者、校園營養師、兒少代表評選及全縣國中小學童網路票選等耗時半年，最終由潮州國小獲冠，高樹及光華國小榮獲第2名，瑪家、東新及鶴聲國中奪得第3名，而獲獎的12組隊伍菜單，也將在112學年度第2學期納入營養午餐菜單，由各校選擇並供應給學童。
獲冠的潮州國小參賽者為廚師楊勝雄、營養師林芯如，設計主食小米紅藜飯、主菜韓式炸雞、副菜塔香雨來菇炒蛋、蒜香有機菠菜，湯類是紅棗枸杞山藥排骨湯。「學生反映很好，說很像在吃餐廳的料理」，57歲楊勝雄說，他擔任廚師超過30年，從事團膳近30年，於潮州國小中央廚房服務約3年半，供應潮州、潮和、光春國小約1700師生營養午餐，「烹飪很簡單，就是多用點心再放點感情，味道一定很好吃，而學生餐後沒有廚餘，就是讓他最感動的事」。
縣長周春米表示，比賽首次辦理就有超過5成學童投票，共有29270名投票數，藉由廚藝競賽提升廚工的烹飪廚藝讓學童營養午餐更美味，滿足學童對營養午餐的期待，也讓學童的表意權充分表達，「9年的午餐是由大人、專家決定，不知道每個孩子喜歡吃什麼，這次讓孩子也能決定，提高競賽效能」，她希望第1名的潮州國小能辦桌讓大家觀摩。
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