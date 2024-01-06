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「有時間會天天陪李柏毅掃街」 陳其邁籲守住最關鍵1席

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今天上午陪同民進黨高雄第3選區立委候選人李柏毅，在楠梓區車掃拜票。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁今天上午陪同民進黨高雄第3選區立委候選人李柏毅，在楠梓區車掃拜票。記者王勇超／攝影

高雄市長陳其邁今天上午，陪同民進黨高雄第3選區立委候選人李柏毅到楠梓區後勁鳳屏宮參拜，隨後展開車隊掃街，支持者在路旁揮旗大喊：「當選！」陳其邁說，李柏毅是這次選舉8席中最關鍵的1席，接下來1個禮拜，有時間的話會天天陪李柏毅掃街拜票，能夠守住最關鍵的進步力量，「李柏毅過關，高雄8席立委應該就沒有問題！」

陳其邁說，左楠地區是高雄建設最多，而且發展最快的地方，這些進步都有李柏毅跟市民大家一起努力的痕跡，所以希望讓左楠成為高雄最進步、最繁榮的地方，還需要讓李柏毅到立法院幫我們顧建設、顧預算。

陳其邁表示，這場選舉關係高雄未來的發展，過去3年城市競爭力從過去末段班，提升到六都第1名，這都是8席立委在國會顧高雄的預算，希望市民能夠支持民進黨的立委，尤其是李柏毅。

陳其邁說，侯友宜的發言人反對前鎮漁港，說「錢為什麼要給高雄」，在前瞻基礎建設有很多軌道建設，他們說南部與中部的效益很低，而且是蚊子車廂，這些完全都是用天龍國的角度，在理解南北發展失衡。

陳其邁表示，這幾年包括台積電、國道七號、台十七線拓寬、捷運四線齊發，都是中央支持高雄的建設，到現在也沒有看到說侯友宜總統候選人，針對前鎮漁港他們發言失當道歉，「都沒有！」對高雄也沒有任何的願景、也沒有任何建設，甚至還背葛高雄的建設，高雄未來的發展。

陳其邁強調，現在是非常關鍵的時機，希望能支持民進黨賴清德總統候選人，因為他對高雄提出海洋首都、科技、城市轉型發展的重要建設，「我想很清楚，作為高雄市長，誰支持高雄的建設，我們就支持誰！」誰杯葛高雄的預算，誰並沒有在發展的過程提出好的願景，當然市民的選擇就很清楚，選對的人走對的路，歷經這3年城市變化，高雄市民感受非常深，相信高雄市民會做出智慧決定。

李柏毅說，前天蕭美琴、昨天賴清德總統來幫他輔選，賴清德親口答應上任會努力推動高雄捷運紫線，李柏毅這席代表的不只是8席全上，而且代表未來跟中央銜接，可以在地方上銜接高雄市政府與立法院的預算，他會全力以赴，未來7天已排好戰鬥行程，隨時要跟陳其邁市長一起拜託市民給予支持。

高雄市長陳其邁（右）今天上午，陪同民進黨高雄第3選區立委候選人李柏毅（左）搭車掃街拜票。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁（右）今天上午，陪同民進黨高雄第3選區立委候選人李柏毅（左）搭車掃街拜票。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁今天上午，陪同民進黨高雄第3選區立委候選人李柏毅到楠梓區後勁鳳屏宮參拜祈福。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁今天上午，陪同民進黨高雄第3選區立委候選人李柏毅到楠梓區後勁鳳屏宮參拜祈福。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁今天上午，陪同民進黨高雄第3選區立委候選人李柏毅到楠梓區後勁鳳屏宮參拜祈福。記者王勇超／翻攝
高雄市長陳其邁今天上午，陪同民進黨高雄第3選區立委候選人李柏毅到楠梓區後勁鳳屏宮參拜祈福。記者王勇超／翻攝

2024選舉 2024立委選舉 2024高屏離島立委 陳其邁 李柏毅

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