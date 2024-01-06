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「黑鮪魚故鄉」新都心漸成形 東港轉運站明啟用邁開一大步

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣東港轉運站明天啟用，整合21條路線，公路及市區客運、台灣好行與小黃公車路線，轉運站旁並設置YouBike公共自行車租賃站及機車停車場。記者潘欣中／攝影
屏東縣東港轉運站明天啟用，整合21條路線，公路及市區客運、台灣好行與小黃公車路線，轉運站旁並設置YouBike公共自行車租賃站及機車停車場。記者潘欣中／攝影

繼屏東、潮州及水門轉運站後，屏東縣第4座分區轉運中心東港轉運站，上月27日試營運後明天揭牌啟用，整合21條路線，公路及市區客運、台灣好行與小黃公車路線，站旁並設置YouBike公共自行車租賃站及機車停車場，未來將串連高捷南延東港線，成為大東港和南屏東的大眾公路運輸樞紐，加上周邊重大公共建設將陸續完工，成為東港新都心。

縣府斥資8600萬元在東港新行政中心旁的中山路與水源路口興建東港轉運站，有11席月台，整合高墾線、公路客運、市區公車、小黃公車等12條路線站，原站點做部分微調，「屏客東港站」為符合地緣性及避免與東港轉運站混淆，更名為「輔英醫院」站；另9127D路線新增接駁「東港轉運站」後里程異動，路線票價需隨之調動。

屏東客運說，9117、9117A、9127及9127D等4條營運路線均進站接駁，原「東港火車站」由「東港轉運站」取代，原火車站站於站牌回收後已停止接駁，搭乘高墾線公車路線旅客移至東港轉運站候車；「上東港」站遷至中山路立體停車場旁，改為單邊設站，往程停靠，返程不停靠，返程如需搭乘至「輔英醫院」站及「頂新里」站。

縣長周春米說，東港鎮是位於屏東沿海北端、緊鄰高雄南區的新興漁港城市，有「黑鮪魚故鄉」美名和被列國家無形文化資產的「東港迎王平安祭」，加上大鵬灣國家風景區和往返小琉球帶動的觀光人潮，公路大眾運輸服務已不敷需求，東港轉運站率先啟用外，一旁有鎮公所，王船文化館、聯合辦公服務中心等重大建設將陸續完工啟用，結合交通轉運、社會福利功能並融入當地重要的迎王文化，規畫中的高捷南延東港站點也會串連，成為東港新都心。

東港 屏東縣 周春米 小琉球

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