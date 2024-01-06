夜遊奇幻大津 探夜光森林

屏東縣高樹鄉、沿山185縣道大津瀑布，將變身絕美的夜光森林。屏東縣政府今年打造文化觀光品牌「奇幻大津」，1月23日至2月25日登場，結合文化、歷史及產業特色，透過互動裝置設計與光影變幻，帶來一場沉浸式的奇幻饗宴。入場門票100元，1月9日中午12點起在ibon售票系統及OPEN POINT APP開賣。

壯闊磅礴大津瀑布是屏東人共同回憶，小時候的校外教學、念書時的聯誼勝地、假日家庭出遊健行，大津瀑布是首選景點。屏東縣政府表示，大津瀑布將化身為自然水環境光影沉浸場域，帶給遊客夜遊新體驗。策展以「水」和「光」為主題，水象徵川流不息的瀑布，也是地球上一切生機命脈；光則是熱情與能量的屏東日照，分成「夕照光芒」、「萬物璀璨」、「大地之舞」及「奇幻大津」四大主題區。

文化處說，光環境裝置有象徵高樹豐饒物產，融入在地多元族群，包括閩南、客家、馬卡道、原民意象動物，貓頭鷹、穿山甲、台灣黑熊、獼猴等，每種幻獸代表不同族群圖紋，象徵人與天地萬物共榮，結合學校完成藝術創作燈組。

「奇幻大津」1月23日至2月25日每晚5點至9點，考量體驗品質及安全，不分平假日均採預約購票，每一小時開放200人、一天4梯次，票價100元，另贈送紀念奇幻龍角、挑戰成功夜光貼紙與大津魔幻果實「高樹蜜棗」。設籍高樹鄉民可免費索取「特定期間入場券」，詳細資訊可到奇幻大津官網https://www.dajin-fantasy.com.tw/ 查詢。