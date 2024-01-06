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高雄龍虎塔新裝 挨批像靈骨塔
高雄知名景點龍虎塔，因年久失修，梁柱龜裂，不時掉水泥塊，去年6月展開維修，去年9月本報踢爆觀光局參賽景點照採用未施工美照，現狀卻是鷹架、罩住綠網，龍虎還戴口罩，圖文明顯不符；近日又傳觀光局為遮住醜鷹架，花錢將龍虎塔變裝，新裝卻挨酸如靈骨塔。觀光局回應，是參考法國巴黎聖母院維修古蹟作法，廟方也認同。
高市觀光局長高閔琳表示，龍虎塔年久老舊，結構恐有安全疑慮，左營慈濟宮去年6月發包整修，預計2025年上半年完成，為免施工影響遊客拍照打卡需求，觀光局從本月3日起以龍虎塔一比一照片原圖輸出掛於塔上及龍虎塔入口，設中英日三國語言導覽解說故事牆。
觀光局表示，因受限龍虎塔自身結構元素多樣複雜，包括塔身、密檐、斗拱，與建築物周邊曲橋、位於水面等，無法全面覆蓋施掛，以虛實相映視覺手法呈現。
但有讀者爆料，龍虎塔換新裝，花10餘萬元，外觀呈現比單純鷹架照還不如，記者走訪現場，有民眾說「原以為龍虎塔變鞭炮或油筒咧」；有民眾批，今年生肖龍年，卻把龍虎塔外觀弄像「靈骨塔」，很無言；商家說，寺廟修建龍虎塔，但觀光局似乎有意見，前兩天找人弄成這樣；變裝後商家尷尬指，「好看不好看？只有觀光客知道」。
龍虎塔慈濟宮主委陳聖仁說，考量遊客和信眾安全，去年中整修，工程金額近2千萬，感謝觀光局協助美化布置。觀光局補充，2011年迄今投入整建周邊工程經費約2.2億元，包括優化水岸環境、改善環潭步道、增建自行車道等。
龍虎塔整修期間生意有變好嗎？有商家說「有啦，好一點點」；但也有商家無奈指，不如以往，不少遊客看到整修外貌失望離開。
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