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攜手扶輪社推愛心餐券 屏縣擴大物資銀行食物品項

中央社／ 屏東縣5日電

為擴大物資銀行，屏東縣整合社會資源為弱勢家戶提供實物及食品，與扶輪社攜手首次推出愛心餐券，每張可換80元餐食，發行2125張；農曆年前發放，預計照顧百戶以上弱勢家庭

屏東縣社會處今天在物資銀行辦理捐贈儀式，共同將愛實體化。社會處長劉美淑表示，物資銀行提供弱勢或急難家庭生活所需白米、泡麵、罐頭調理包、沖泡飲品等品項；因應現今家庭型態變化，因此結合愛心商家以餐券方式，提供弱勢家庭兌換溫熱食物，選擇更多元。

劉美淑肯定扶輪社長期致力關注社會公益，這次攜手推出「扶輪有愛食食在在」，感謝扶輪社支持，讓物資銀行有別以往的實物供給，增加溫熱食物資源品項。

屏東東區扶輪社社長顏裕原致詞表示，在收到社會處愛心餐券計畫，相當認同縣府照顧弱勢增加物資銀行的物資品項，連結屏東多個扶輪社，集結力量捐贈17萬元把愛實體化。

社會處今天新聞稿表示，物資銀行首次推出的愛心餐券，讓遭逢急難或陷入困境弱勢家戶，能兌換熱騰騰餐食溫暖入心；目前有便當業者率先響應並主動加碼，每張80元餐券可至屏東4家店面兌換價值90元便當，讓家戶有更多樣選擇。將持續媒合認同計畫愛心商家加入，一同攜手為弱勢家庭帶來溫暖。如有意願可撥打08-7320415#5412洽詢。

愛心餐 屏東縣 弱勢家庭

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