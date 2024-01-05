歷時10餘年！高雄苓雅五塊厝舊公寓 將都更蓋33層大樓

高雄市苓雅區捷運五塊厝站旁老舊公寓，高市府97年劃定都市更新地區，由京城建設擔任實施者自行協調整合，南北街廓歷經十餘年整合今天動土，將興建33層大樓，總計479戶。

依高雄市政府都市發展局資料，全案更新單元面積4415平方公尺，北側屬第5種商業區、南側屬第4種住宅區，經私有地主及合法建物所有權人百分之百同意實施都更，申請都更容積獎勵及開放空間獎勵合計38.89%，興建地上33層樓、地下6層，總計479戶，預計民國120年完成都市更新事業。

延續綠廊環境、都市防洪，以及降低都市熱島等綠建築設計，預計取得銀級標章，南北兩側皆有退縮建築，北側留有寬12米、南側7米沿街步道，共1900多平方公尺沿街步道式空地型開放空間，步道銜接中正一路人行道及高捷橘線五塊厝站3號出口，提供舒適充足沿街開放人行空間。

都發局新聞稿表示，全案北側早年為市府於民國55年興建的平價住宅，約128戶，後由京城建設協調整合公、私有地主，100年4月向市府報核，於102年1月公告核定。後續實施者費時7年持續整合南側基地24戶，109年8月再次報核擴大範圍，都發局以「168專案」列管，於180個工作天內，依都市更新條例審議程序辦理公展、公聽、工作小組及聽證，110年12月經大會審定，實施者程序完備後，市府於111年5月第二次公告核定實施。

依都發局都市更新科數據，高市核定都更重建已達8案超過1550戶，為加速民間都市更新案審議流程，110年公告「高雄都更168專案」，所有權人百分之百同意都市更新，都發局採專案列管加速審議；並成立單一窗口提供第一線諮詢與服務，想了解都更審議流程、自主都市更新或輔導社區自辦都更等相關事宜，可電洽都更科07-3313020或輔導團07-7405980。