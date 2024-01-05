助選時看到李柏毅拉褲子 賴清德：「忙到瘦了」
民進黨高雄立委第3選區立委候選人李柏毅今天下午邀請民進黨總統候選人賴清德到楠梓區參加組織幹部會議。賴清德說，看到李柏毅在台上一直拉褲子，因為李柏毅忙到變瘦了，過去當議員時了解地方，競選時全力以赴，如果當選一定會用十分的力量，來為地方建設打拚。
賴清德表示，國際社會都在看台灣這次選舉，國際媒體都來到台北，「清德仔走到哪裡，國際媒體就跟到哪裡」，大家都在看各地民情如何，看各地民情在這場選舉要做出什麼選擇，是要走向未來，還是要走回過去，是要走向世界，還是要鎖回中國。
賴清德表示，李柏毅「這個少年家」可以讓大家信任，隨後他突然說，看到李柏毅站在台上一直拉褲子，現場群眾聽了立刻爆出笑聲，李柏毅忍不住也笑到彎腰。
賴清德說，李柏毅為什麼拉褲子，因為忙到瘦了，表示有責任感，「雖然最後才被徵召，但他沒放棄，早也拚、晚也拚」，過去當議員時用心做、了解地方，競選時全力以赴，選到都瘦了，就表示他的勇氣與決心，如果當選一定會用十分的力量，來為地方建設打拚。
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