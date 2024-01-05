原民會編列9500萬元購台糖土地 歸還原民1.44公頃土地

行政院原民會今天特於台東縣府召開「價購台糖土地座談會」，而趕在會議前，原民會土地管理處長杜張梅莊特別率團隊視察台東市區所欲價購的土地，據了解，今年9月將完成畫編1.44公頃原住民保留地，並在年底前完成所有權移轉登記。

原民會表示，台糖在1946年接收日治時期製糖會社土地，其中有許多原屬原住民族人已使用土地，但族人卻要向台糖公司承租才能使用，影響原住民生計及居住問題。

杜張梅莊表示，「行政院及原民會初估將以9500萬，價購台糖土地，徵編為原住民族保留地。」 1946年族人向台糖所承租的土地，原民會將把土地所有權，還給當地的原住民族人。

「住在自己世代居住的土地上，還得年繳租金給台糖公司！」台東豐里地區的阿美族部落主席李金發表示，這幾年租金有調漲過，10年前承租每坪400元，現在翻兩倍約800元，看各戶住家面積繳交租金，如今，終於有機會擁有自己的土地權狀，族人感謝政府願意能還地於民。

這些土地位於台東縣、花蓮縣及屏東縣的台糖土地劃，未來將編為原住民保留地（建地），面積約1.44公頃，約有50餘戶族人；其中台東縣有24戶，面積約0.74公頃，價購經費約4300萬元。

杜張梅莊接著指出「當年還我土地運動擔任總領隊的人，正是現任原民會主委夷將‧拔路兒Icyang‧Parod。」早在1988年，台灣原住民族發起第一次「還我土地」運動，當時聲明第五點，就已經將「台糖佔用之土地要無償還給平地山胞作為保留地」訴求納入。

2016年5月，蔡英文總統上任，並將8月1日訂為原住民族日，總統代表政府向原住民族道歉並宣布成立原轉會，隔年，2017年6月蔡英文總統主持原轉會第2次委員會議，就將台糖取得土地的歷史過程，列入原轉會的調查工作項目。