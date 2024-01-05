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潮州新地標！潮州聯合辦公大樓落成揭牌啟用 周春米特別感謝他

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府斥資7.2億興建潮州聯合辦公大樓，衛生所、長照處日照中心、地政事務所、戶政事務所、財稅局等5單位進駐，屏東縣長周春米今出席落成啟用典禮。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府斥資7.2億興建潮州聯合辦公大樓，衛生所、長照處日照中心、地政事務所、戶政事務所、財稅局等5單位進駐，屏東縣長周春米今出席落成啟用典禮。圖／屏東縣政府提供

屏東縣潮州鎮內各公務機關分散且老舊，為提升潮州地區民眾洽公便捷，屏東縣政府斥資7.2億興建潮州聯合辦公大樓，衛生所、長照處日照中心、地政事務所、戶政事務所、財稅局等5單位進駐，屏東縣長周春米今出席落成啟用典禮，周春米說，聯合辦公大樓將成為潮州的新地標。

潮州聯合辦公大樓興建工程2020年8月動工，縣長周春米從上任後即緊盯工程進度，今年1月2日啟動試營運，今正式啟用。

周春米說，鑑於屏東縣潮州鎮內各公務機關分散、辦公廳舍老舊、內部空間壅塞與停車空間不足等問題，常造成民眾辦理各項公務要四處奔波，為提供民眾安全、便捷洽公環境，屏東縣政府爭取經費籌備興建潮州聯合辦公大樓，縣府自籌5.54億，並由交通部公路總局補助1億1851萬餘元、衛生福利部補助5320萬元，總額達7.2億元。

周春米說，感謝中央政府的補助，也感謝各界鼎力相助，特別是退休老師蔡種玉慷慨捐贈土地。潮州聯合辦公大樓是一棟結合五個單位的辦公大樓，地上5層、地下2層，1樓為衛生所及長照處日照中心，2、3樓為地政事務所，4樓為戶政事務所，5樓為財稅局潮州分局，地上及地下2層共提供210席汽車停車位，民眾可一站式辦理各項公務，不必再四處奔波，節省洽公時間與成本，同時提升在地醫療服務及社區式長照服務品質。

「在屏東縣政府上班的人都羨慕了！」周春米笑說，現代化且嶄新的潮州聯合辦公大樓，設計上納入潮州戲曲小鎮的元素，歡迎民眾來尋寶、找彩蛋，這裡將來會變成潮州新都心，未來也勢必會成為潮州的新地標。

土地捐贈者蔡種玉表示，自己是土生土長的潮州人，用台語稱讚潮州聯合辦公大樓「蓋媠！」希望潮州鎮能蒸蒸日上，生活品質更加提升。

縣府指出，聯合辦公大樓基地面積約4800平方公尺，總樓地板面積約1.5萬平方公尺，採綠色建築及智慧建築的規畫，建築內部空間寬敞明亮，更兼顧親民、人性化設計，建築外觀則能處處看到綠意景觀，文化樓梯設計，連結一旁潮州戲曲故事館，將來若有表演，可成為共同使用場地。

戶政事務所進駐進駐潮州聯合辦公大樓。圖／屏東縣政府提供
戶政事務所進駐進駐潮州聯合辦公大樓。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府斥資7.2億興建潮州聯合辦公大樓，衛生所、長照處日照中心、地政事務所、戶政事務所、財稅局等5單位進駐。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府斥資7.2億興建潮州聯合辦公大樓，衛生所、長照處日照中心、地政事務所、戶政事務所、財稅局等5單位進駐。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府斥資7.2億興建潮州聯合辦公大樓，衛生所、長照處日照中心、地政事務所、戶政事務所、財稅局等5單位進駐，屏東縣長周春米（右五）今出席落成啟用典禮。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府斥資7.2億興建潮州聯合辦公大樓，衛生所、長照處日照中心、地政事務所、戶政事務所、財稅局等5單位進駐，屏東縣長周春米（右五）今出席落成啟用典禮。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府斥資7.2億興建潮州聯合辦公大樓，衛生所、長照處日照中心、地政事務所、戶政事務所、財稅局等5單位進駐，屏東縣長周春米（左二）今出席落成啟用典禮。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府斥資7.2億興建潮州聯合辦公大樓，衛生所、長照處日照中心、地政事務所、戶政事務所、財稅局等5單位進駐，屏東縣長周春米（左二）今出席落成啟用典禮。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府 周春米 衛生所

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