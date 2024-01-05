快訊

獨／尷尬...左營地標龍虎塔變裝被酸像「靈骨塔」？ 高雄觀光局這樣解釋

「我想活下去！」烏克蘭設投降熱線 超過2萬通俄兵撥打

夜遊「奇幻大津」夜光森林 屏東縣打造全新文化觀光品牌

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府今年打造「奇幻大津」，1月23日至2月25日在高樹鄉首度登場，結合在地文化、歷史及產業特色，透過互動裝置設計與光影變幻，帶來一場沉浸式的奇幻饗宴，圖為光影模擬圖。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣政府今年打造「奇幻大津」，1月23日至2月25日在高樹鄉首度登場，結合在地文化、歷史及產業特色，透過互動裝置設計與光影變幻，帶來一場沉浸式的奇幻饗宴，圖為光影模擬圖。圖／屏東縣府文化處提供

沿山185縣道上的大津瀑布，將變身絕美的夜光森林！屏東縣政府今年打造屏北全新的文化觀光品牌「奇幻大津」，將於1月23日至2月25日在高樹鄉首度登場，結合在地文化、歷史及產業特色，透過互動裝置設計與光影變幻，帶來一場沉浸式的奇幻饗宴。入場票1月9日中午12點在ibon售票系統及OPEN POINT APP開賣。

壯闊磅礴的大津瀑布，是許多屏東孩子共同回憶，小時候的校外教學遠足、念書時的聯誼勝地、假日家庭出遊健行，大津瀑布向來是首選景點，每個屏東人幾乎都曾在大津瀑布留下專屬於自己的沁涼回憶。

屏東縣政府表示，為帶給遊客感受截然不同在地文化與山林探索，將大津瀑布化身為自然水環境光影沉浸場域，帶給遊客夜遊新體驗。本次策展以「水」和「光」為主題，水象徵著川流不息的瀑布，也是地球上一切生機的命脈；而光則是充滿熱情與能量的屏東日照，並分成「夕照光芒」、「萬物璀璨」、「大地之舞」及「奇幻大津」四大主題區。

文化處說，光環境裝置裡不僅有象徵高樹的豐饒物產，也巧妙融入了在地多元的族群文化，包括閩南、客家、馬卡道、原民意象的動物：貓頭鷹、穿山甲、台灣黑熊、獼猴等，每種幻獸都代表不同族群的圖紋，象徵人與天地萬物共榮，還有結合在地學校共同完成的藝術創作燈組。

「奇幻大津」將於1月23日至2月25日每天晚上5點至9點開放進場，為提升體驗品質及安全，不論平假日採預約購票，每一小時開放200人、一天共4梯次入場，票價100元，另贈送紀念奇幻龍角、挑戰成功夜光貼紙及大津魔幻果實「高樹蜜棗」。

設籍高樹鄉的民眾亦可免費索取「特定期間入場券」，邀請民眾一同來場奇幻探險之旅。活動購票訊息請隨時關注屏東縣政府文化處官網及臉書，或查詢奇幻大津活動官網https://www.dajin-fantasy.com.tw/。

沿山185縣道上的大津瀑布，將變身絕美的夜光森林。圖／屏東縣府文化處提供
沿山185縣道上的大津瀑布，將變身絕美的夜光森林。圖／屏東縣府文化處提供
沿山185縣道上的大津瀑布，將變身絕美的夜光森林。圖／屏東縣府文化處提供
沿山185縣道上的大津瀑布，將變身絕美的夜光森林。圖／屏東縣府文化處提供
沿山185縣道上的大津瀑布，將變身絕美的夜光森林。圖／屏東縣府文化處提供
沿山185縣道上的大津瀑布，將變身絕美的夜光森林。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣政府今年打造「奇幻大津」，1月23日至2月25日在高樹鄉首度登場，結合在地文化、歷史及產業特色，透過互動裝置設計與光影變幻，帶來一場沉浸式的奇幻饗宴，圖為光影模擬圖。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣政府今年打造「奇幻大津」，1月23日至2月25日在高樹鄉首度登場，結合在地文化、歷史及產業特色，透過互動裝置設計與光影變幻，帶來一場沉浸式的奇幻饗宴，圖為光影模擬圖。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣政府今年打造「奇幻大津」，1月23日至2月25日在高樹鄉首度登場，結合在地文化、歷史及產業特色，透過互動裝置設計與光影變幻，帶來一場沉浸式的奇幻饗宴，圖為光影模擬圖。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣政府今年打造「奇幻大津」，1月23日至2月25日在高樹鄉首度登場，結合在地文化、歷史及產業特色，透過互動裝置設計與光影變幻，帶來一場沉浸式的奇幻饗宴，圖為光影模擬圖。圖／屏東縣府文化處提供

屏東縣政府 光影

延伸閱讀

屏南立委選情激烈 賴清德：支持正字標記唯一提名徐富癸

夜遊「奇幻大津」 屏縣打造全新文化觀光品牌

屏東青洲灣派對熱力登場 Q版王爺沙雕展為迎王盛會暖身

近日東北季風挾帶境外汙染 屏縣環保局提醒自我防護

相關新聞

高雄輕軌黃色舖面區禁止臨停 臨停等待左轉最高罰1800元

高雄輕軌今年元旦開始「成圓」試營運，即日起自2月25日止，民眾在全線各月台「進、出站皆刷卡」可享免費搭乘。高雄市政府捷運...

墾丁香蕉灣特景區見釘礁岩攀降 墾管處將查是否涉及破壞公務

墾丁國家公園因是珊瑚礁地形有不少奇岩怪石，是攀岩玩家心目中的理想樂園，但部分區域有禁止進入或攀爬規定，有遊客昨天目擊2名...

夜遊「奇幻大津」夜光森林 屏東縣打造全新文化觀光品牌

沿山185縣道上的大津瀑布，將變身絕美的夜光森林！屏東縣政府今年打造屏北全新的文化觀光品牌「奇幻大津」，將於1月23日至...

金門馬拉松明後2天火熱登場 參賽物資領取時間將截止

2024年金門馬拉松賽即將於明後兩天登場，各路跑友將「17-Running」跨海大橋，共襄盛舉。金門縣政府表示，金門馬選...

高市京城建設花14年都更 博愛大樓社宅將由貧民窟華麗轉身

高市中正一路社宅「博愛大樓」原供低收入戶承租或購入，但由於屋齡57年，年久失修，被外界視為都會中的「貧民窟」，2008年...

醫學中心進駐偏鄉就怕「曇花一現」陳其邁望中央協助

去年10月高雄市爆發衛生所醫師離職潮，高雄市政府為了讓衛生所組織功能改造，導入醫學中心級醫療保健，讓偏鄉居民獲得更多醫療...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。