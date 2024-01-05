夜遊「奇幻大津」夜光森林 屏東縣打造全新文化觀光品牌

沿山185縣道上的大津瀑布，將變身絕美的夜光森林！屏東縣政府今年打造屏北全新的文化觀光品牌「奇幻大津」，將於1月23日至2月25日在高樹鄉首度登場，結合在地文化、歷史及產業特色，透過互動裝置設計與光影變幻，帶來一場沉浸式的奇幻饗宴。入場票1月9日中午12點在ibon售票系統及OPEN POINT APP開賣。

壯闊磅礴的大津瀑布，是許多屏東孩子共同回憶，小時候的校外教學遠足、念書時的聯誼勝地、假日家庭出遊健行，大津瀑布向來是首選景點，每個屏東人幾乎都曾在大津瀑布留下專屬於自己的沁涼回憶。

屏東縣政府表示，為帶給遊客感受截然不同在地文化與山林探索，將大津瀑布化身為自然水環境光影沉浸場域，帶給遊客夜遊新體驗。本次策展以「水」和「光」為主題，水象徵著川流不息的瀑布，也是地球上一切生機的命脈；而光則是充滿熱情與能量的屏東日照，並分成「夕照光芒」、「萬物璀璨」、「大地之舞」及「奇幻大津」四大主題區。

文化處說，光環境裝置裡不僅有象徵高樹的豐饒物產，也巧妙融入了在地多元的族群文化，包括閩南、客家、馬卡道、原民意象的動物：貓頭鷹、穿山甲、台灣黑熊、獼猴等，每種幻獸都代表不同族群的圖紋，象徵人與天地萬物共榮，還有結合在地學校共同完成的藝術創作燈組。

「奇幻大津」將於1月23日至2月25日每天晚上5點至9點開放進場，為提升體驗品質及安全，不論平假日採預約購票，每一小時開放200人、一天共4梯次入場，票價100元，另贈送紀念奇幻龍角、挑戰成功夜光貼紙及大津魔幻果實「高樹蜜棗」。