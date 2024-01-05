金門馬拉松明後2天火熱登場 參賽物資領取時間將截止

2024年金門馬拉松賽即將於明後兩天登場，各路跑友將「17-Running」跨海大橋，共襄盛舉。金門縣政府表示，金門馬選手物資領取資訊，選擇宅配領取者的參賽袋已寄出，若尚未收到包裹者，請與中華民國路跑協會聯絡；至於選擇「親領」者，明（6）日是最後期限，報名者請持「賽前報名回執單號」及出示「領取人證件」，前往金城體育館領取。

金門縣政府表示，第17屆金門馬拉松賽活動賽道將採有效分流，給予跑者更優質友善賽道；其中，明（6）日兩組分別於金馬聯合服務中心（路跑組十公里）及金城田徑場（休閒組四公里）接續開跑；至於1月7日則由競賽組（42公里、21公里）火熱登場，同於金馬聯合服務中心鳴槍起跑，各組完賽跑者可分別領取玻璃瓶裝300mL限量的紀念酒（休閒組）或精裝限量瓷瓶紀念酒（競賽組）、活動特製大浴巾、完賽獎牌，並於田徑場內享用賽後風味餐、活動嘉年華會及「蹺蹺板等重高粱酒」抽獎等多樣抽獎活動。

主辦單位也提醒，金門馬拉松路線自第1屆2008年開辦起已通過WA/AIMS國際馬拉松暨路跑總會丈量認證，是台灣首創全程可跑7小時的管制時間，最適合初次挑戰馬拉松的賽道，金酒公司為鼓勵報名金門馬拉松「初馬獎」跑者，將贈予報名初馬獎跑者一瓶「金門馬拉松初馬紀念酒」，讓跑者們來挑戰金門馬拉松之旅，17-Running再創佳績，並且留下美好的體驗。