快訊

獨／尷尬...左營地標龍虎塔變裝被酸像「靈骨塔」？ 高雄觀光局這樣解釋

「我想活下去！」烏克蘭設投降熱線 超過2萬通俄兵撥打

金門馬拉松明後2天火熱登場 參賽物資領取時間將截止

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
2024年金門馬拉松賽即將於明後兩天登場，今年的參賽物資很豐富。圖／中華民國路跑協會金門分會提供
2024年金門馬拉松賽即將於明後兩天登場，今年的參賽物資很豐富。圖／中華民國路跑協會金門分會提供

2024年金門馬拉松賽即將於明後兩天登場，各路跑友將「17-Running」跨海大橋，共襄盛舉。金門縣政府表示，金門馬選手物資領取資訊，選擇宅配領取者的參賽袋已寄出，若尚未收到包裹者，請與中華民國路跑協會聯絡；至於選擇「親領」者，明（6）日是最後期限，報名者請持「賽前報名回執單號」及出示「領取人證件」，前往金城體育館領取。

金門縣政府表示，第17屆金門馬拉松賽活動賽道將採有效分流，給予跑者更優質友善賽道；其中，明（6）日兩組分別於金馬聯合服務中心（路跑組十公里）及金城田徑場（休閒組四公里）接續開跑；至於1月7日則由競賽組（42公里、21公里）火熱登場，同於金馬聯合服務中心鳴槍起跑，各組完賽跑者可分別領取玻璃瓶裝300mL限量的紀念酒（休閒組）或精裝限量瓷瓶紀念酒（競賽組）、活動特製大浴巾、完賽獎牌，並於田徑場內享用賽後風味餐、活動嘉年華會及「蹺蹺板等重高粱酒」抽獎等多樣抽獎活動。

主辦單位也提醒，金門馬拉松路線自第1屆2008年開辦起已通過WA/AIMS國際馬拉松暨路跑總會丈量認證，是台灣首創全程可跑7小時的管制時間，最適合初次挑戰馬拉松的賽道，金酒公司為鼓勵報名金門馬拉松「初馬獎」跑者，將贈予報名初馬獎跑者一瓶「金門馬拉松初馬紀念酒」，讓跑者們來挑戰金門馬拉松之旅，17-Running再創佳績，並且留下美好的體驗。

另外，報名期間選擇「親領」者，請持中華民國路跑協會（金門分會）e-mail寄發的「賽前報名回執單號」及出示「領取人之證件」於1月4日至6日下午1時至8時，前往金城體育館現場領取比賽用物品，報到當日查詢電話：0965-525659，逾時不候。

2024年金門馬拉松賽即將於明後兩天登場，各路跑友將「17-Running」跨海大橋，共襄盛舉。圖／中華民國路跑協會金門分會提供
2024年金門馬拉松賽即將於明後兩天登場，各路跑友將「17-Running」跨海大橋，共襄盛舉。圖／中華民國路跑協會金門分會提供

馬拉松 金門 路跑

延伸閱讀

郭台銘連署書以每份100元收購百份 金門地檢起訴3被告

金湖年貨大街明登場 陳福海發豪語目標設「觀光夜市」

金門立委電視政見會砲火猛烈 兩對手夾擊陳玉珍

影／金門陽翟500萬元船舶燒光 兩技師燒燙傷緊急後送台灣

相關新聞

醫學中心進駐偏鄉就怕「曇花一現」陳其邁望中央協助

去年10月高雄市爆發衛生所醫師離職潮，高雄市政府為了讓衛生所組織功能改造，導入醫學中心級醫療保健，讓偏鄉居民獲得更多醫療...

高雄輕軌黃色舖面區禁止臨停 臨停等待左轉最高罰1800元

高雄輕軌今年元旦開始「成圓」試營運，即日起自2月25日止，民眾在全線各月台「進、出站皆刷卡」可享免費搭乘。高雄市政府捷運...

夜遊「奇幻大津」夜光森林 屏東縣打造全新文化觀光品牌

沿山185縣道上的大津瀑布，將變身絕美的夜光森林！屏東縣政府今年打造屏北全新的文化觀光品牌「奇幻大津」，將於1月23日至...

金門馬拉松明後2天火熱登場 參賽物資領取時間將截止

2024年金門馬拉松賽即將於明後兩天登場，各路跑友將「17-Running」跨海大橋，共襄盛舉。金門縣政府表示，金門馬選...

高市京城建設花14年都更 博愛大樓社宅將由貧民窟華麗轉身

高市中正一路社宅「博愛大樓」原供低收入戶承租或購入，但由於屋齡57年，年久失修，被外界視為都會中的「貧民窟」，2008年...

獨／尷尬...高雄龍虎塔變裝挨酸像「靈骨塔」 觀光局：仿這國作法

高雄知名景點龍虎塔，因年久失修，梁柱龜裂，還不時掉水泥塊，後展開維修，去年9月遭本報踢爆觀光局參賽景點照採用未施工美照，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。