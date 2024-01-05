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醫學中心進駐偏鄉就怕「曇花一現」陳其邁望中央協助
去年10月高雄市爆發衛生所醫師離職潮，高雄市政府為了讓衛生所組織功能改造，導入醫學中心級醫療保健，讓偏鄉居民獲得更多醫療上的保障。今天陳其邁市長偕同衛福部次長王必勝以及立法委員邱議瑩，一起到甲仙區衛生所視察成果。
高雄市長陳其邁表示，高雄地區幅員遼闊，許多地區的居民要看一次病，得坐車1、2個小時以上才能看到醫生，非常感謝四大醫學中心願意派遣醫師到偏鄉服務，嘉惠市民。也期待未來不論在衛生所的醫師制度與健保給付標準，能做更好調整，吸引更多好醫師前來。
衛福部次長王必勝表示，自己是抱著學習的心態前來，因為全台像這樣缺乏醫療資源的偏鄉甚多，中央構思解決方案許久，如今高雄市走在前頭，引進四大醫療中心的資源進駐偏鄉，成為全國良好的示範，他也將這樣的方案帶回中央討論，鼓勵各大醫院來申請補助，服務更多偏鄉居民。
立委邱議瑩表示，過去高雄東九區只有一個旗山醫院為當地居民服務，如今有四大醫學中心進駐，也希望衛福部能給這些願意到偏鄉服務的醫師、醫院，多點津貼跟補助，才能讓這些醫師願意前來，也是偏鄉民眾的福音。
西安里長范姮枝表示，四大醫學中心能願意派遣醫生來到甲仙服務，是居民的福音，但她也擔心這樣的狀況只能保持半年、一年，之後甲仙又得面臨沒醫師可看的窘境。希望政府能給予到偏鄉服務的醫師更好的福利，促使他們願意在此長期服務。
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