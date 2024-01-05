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高雄輕軌黃色舖面區禁止臨停 臨停等待左轉最高罰1800元

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄輕軌今年元旦開始「成圓」試營運，即日起自2月25日止免費搭乘。記者王勇超／翻攝
高雄輕軌今年元旦開始「成圓」試營運，即日起自2月25日止免費搭乘。記者王勇超／翻攝

高雄輕軌今年元旦開始「成圓」試營運，即日起自2月25日止，民眾在全線各月台「進、出站皆刷卡」可享免費搭乘。高雄市政府捷運工程局提醒，輕軌黃色舖面區禁止臨時停車，近日發現常有用路人不熟悉法規，在輕軌共用道路路口軌道區黃色舖面臨停等待左轉，警方可開罰600元至1800元。

高雄市警局交通大隊表示，輕軌今年元旦成圓試營運後，在路口有義交協助指揮交通，如果發現有民眾企圖停在軌道區黃色舖面臨停等待左轉，會立刻要求民眾駛離，因此到今天中午為止，尚未開出罰單。

高雄市政府捷運工程局說，輕軌黃色舖面區禁止臨時停車，近日有發現用路人不熟悉法規，違規在輕軌共用道路路口軌道區黃色舖面臨停等待左轉，造成輕軌車輛無法順利通行營運，影響輕軌營運安全及旅客乘車權益。

捷運局說，用路人如果違規在輕軌共用道路路口軌道黃色舖面區臨停等待左轉，警方將依違反道路交通管理處罰條例第48條第二款規定，駕駛人轉彎時，不依標誌、標線、號誌指示，處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰。

捷運局表示，路口兩側輕軌獨立專用軌道路廊的植草式軌道區，屬輕軌行駛專用路權範圍，用路人切勿闖入，違規處行為人或駕駛人最高罰鍰金額7500元。

捷運局說，輕軌享路口優先路權，汽機車在輕軌路口闖紅燈或紅燈右轉，罰鍰將加倍，故提醒民眾在行經輕軌周邊路口時，應切記停、聽、看，並保留適當距離且快速通過輕軌路口。

高雄輕軌黃色舖面區禁止臨時停車，用路人如臨停等待左轉，警方可開罰600元至1800元。圖／高雄市政府捷運工程局提供
高雄輕軌黃色舖面區禁止臨時停車，用路人如臨停等待左轉，警方可開罰600元至1800元。圖／高雄市政府捷運工程局提供

高雄輕軌 捷運

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